De derde en laatste vrije training van de GP Emilia-Romagna heeft in de chaotische slotfase veel weg van een race, omdat er na de flinke crash van Sergio Pérez amper tijd is nog een rondje in kwalificatiemode te rijden. De tijd die Oscar Piastri even daarvoor heeft geklokt, wordt echter niet verbeterd. Teamgenoot Lando Norris noteert de tweede tijd, Carlos Sainz de derde en Max Verstappen de zesde.

Red Bull laat voor de start van de derde vrije training niets aan het toeval over. De renstal slaat ’s ochtends zelfs het traditionele oefenen van pitstops over om de RB20’s van Max Verstappen en Sergio Pérez optimaal te preparen voor de slotsessie. In de eerste twee trainingsuren op vrijdag klaagde met name de drievoudig wereldkampioen over gebrek aan grip en onbalans. “Een slechte dag”, concludeerde hij.

Verstappen gaat net als Pérez (ongebruikelijk) vroeg naar buiten om te kijken of alle aanpassingen aan de auto het gewenste effect hebben gesorteerd. Daar lijkt het na zijn eerste snelle ronde wel op. Hij is nog geen twee tiende langzamer dan Charles Leclerc, die de eerste sessies namens Ferrari heeft gedomineerd. De Monegask heeft zijn tijd echter wel op de zachtste band gezet, Verstappen op een hardere (medium)soort. Op datzelfde rubber evenaart Lando Norris, twee weken geleden winnaar in Miami, kort daarop bijna Verstappens tijd. De McLaren lijkt ook in Italië uiterst competitief.

De slotsessie wordt halverwege acht minuten stilgelegd, nadat Fernando Alonso in Rivazza de controle over zijn auto is kwijtgeraakt en in de reclameborden eindigt. De slotminuten zijn zoals gebruikelijk gereserveerd voor een laatste kwalificatierun, met de snelste banden onder de auto en weinig benzine aan boord. Daarin zet Piastri als eerste een snelle tijd, net voordat Pérez in Variante Alta hard de muur in gaat en zijn monteurs overwerk bezorgt. Ook Max Verstappen kan zo niet laten zien wat de werkelijke snelheid van zijn RB20 is.

