Hoewel hij in VT2 terrein moet prijsgeven op McLaren, kan Max Verstappen mede door de dominante eerste vrije training toch tevreden terugkijken op de vrijdag in België. De overwegend blije gezichten bij Red Bull spreken boekdelen, zelfs ondanks de gridstraf voor zondag. De snelheid blijkt acceptabel, ook is een andere downforcesetting met betrekking tot de achtervleugel geprobeerd.

De relatief goede vrijdag van Verstappen betekent heus niet dat alle zorgen over (en bij) Red Bull ineens weg zijn. En ook niet dat alle snelheid ineens op het gewenste peil is. Met McLaren heeft Red Bull op het circuit van Spa-Francorchamps nog altijd een geduchte (en vermoedelijk snellere) tegenstander. De gridstraf voor Verstappen bemoeilijkt hoe dan ook een goed resultaat, net als in de kwalificatie. Daarin zal P11 zaterdagmiddag het hoogst haalbare zijn.

En toch: er is, zeker gezien de neerwaartse spiraal van de afgelopen weken, reden voor optimisme bij de regerend wereldkampioen. Na de dominantie in VT1 maakt Verstappen ook in VT2 een goede indruk. Daar komt bij dat ze bij Red Bull veranderingen aan de achtervleugel doorvoeren in de tweede vrije training. Dat heeft effect: Verstappen is qua topsnelheid McLaren op een gegeven moment de baas in de sessie. Een goed teken voor de snelle sectoren van de ronde, al is onbekend hoe de motorsettingen van alle teams zijn.

In het eerste deel van VT2 is het in de tijdenlijst stuivertje wisselen tussen de topcoureurs. Verstappen gaat naar de koppositie, Carlos Sainz ook even, daarna Oscar Piastri. Halverwege leidt de Australiër in de McLaren, met slechts tweeduizendsten van een seconde voorsprong op de Nederlander. Lando Norris vergroot dat gat even later tot tweetienden. Ten opzichte van de eerste sessie heeft McLaren ofwel snelheid gevonden, ofwel de motorstanden iets veranderd.

In de slotminuten verandert er weinig meer aan de ranglijst, beide Ferrari’s voltooien de top-5. Zaterdag wordt een dag op zich: er is dan vooral veel regen voorspeld. Dat zal grote invloed op de kwalificatie hebben. Voor Verstappen maakt het nog niet eens heel veel uit: door de gridstraf wacht hem sowieso een zware race, van welke plek hij ook moet starten. Maar de vrijdag zal hem in elk geval extra moed hebben gegeven op iets van een goed resultaat.

Uitslagen

Lees hier alles over de GP van België

De nieuwste extra dikke editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)