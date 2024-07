Vanuit de paddock op Spa-Francorchamps bespreken we de eerste dagen van het Belgische GP-weekend met verslaggevers Gerard Bos en Bas Holtkamp. Over het gerommel binnen Alpine en Audi, de gridstraf voor Verstappen, zijn weerwoord op de kritiek rondom het simracen en taalgebruik over de boordradio, de toekomst van de Dutch GP en nog veel meer. Je hoort het allemaal in deze podcast, mis het niet!

Beluister Formule 1 Paddockpraat hierboven op onze site of via Spotify, Apple Podcasts of Google podcast.



