De geruchten over een mogelijk vertrek van Max Verstappen bij Red Bull blijven de Formule 1-wereld bezighouden. In de nieuwste aflevering van onze podcast Formule 1 Paddockpraat bespreken analisten Frank Woestenburg en Jeroen Bleekemolen de impact van een eventueel afscheid van de regerend wereldkampioen. Is het vertrek van Verstappen het begin van het einde voor Red Bull Racing?

“Dat zou mij eerlijk gezegd niet verbazen,” stelt Woestenburg resoluut. “Honda is weg, veel mensen op de achtergrond zijn vertrokken. Als ook Max nog vertrekt, wat blijft er dan nog over? De magie lijkt een beetje weg bij het team. Zelfs voor Red Bull als sponsor lijkt het me een kwestie van tijd voor er een verzadigingsmoment optreedt in de Formule 1. En dan komt alles misschien wel een beetje samen.”

Bleekemolen is het met hem eens dat het vertrek van Verstappen een keerpunt kan zijn voor de renstal. “Ze moeten opnieuw beginnen, dat is de enige optie. Zeker als Max weg is, moet je binnen het team weer alles doorlopen en een nieuwe emotie erin brengen.”

Ook het overlijden van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz wordt door Woestenburg genoemd als een factor die mogelijk invloed heeft op de koers van het team. “Mateschitz was enorm gepassioneerd over autosport. Maar hij is er niet meer en dat maakt het anders. Bij Red Bull zullen ze op een gegeven moment ook andere afwegingen maken en het zakelijker benaderen. De vraag is dan of ze nog wel zin hebben om weer helemaal opnieuw te beginnen.”

In de volledige aflevering van Formule 1 Paddockpraat gaan Woestenburg en Bleekemolen dieper in op de mogelijke toekomstscenario’s voor Red Bull, wat er op het spel staat voor het team én voor Verstappen zelf. Wordt een vertrek van Verstappen daadwerkelijk de katalysator van een nieuw tijdperk, of het begin van het einde?

Bekijk hier de video van de podcast:



