De coureurs kunnen tijdens de Grand Prix van Monaco geen gebruik maken van Straight Mode. De Overtake Mode blijft wel van toepassing, al is het de vraag waar je deze kunt inzetten op het stratencircuit waar inhalen van oudsher haast onmogelijk is. “Elk recht stuk heeft wel een bocht, dat is echt ingewikkeld”, zegt Jeroen Bleekemolen in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

Waar zet je die extra energie in op een circuit waar vrijwel geen recht stuk bestaat? Bleekemolen noemt de uitgang van de tunnel als enige reële optie, maar ook daar kleeft een probleem aan omdat het wegdek daar erg hobbelig is en je de controle over de auto kunt verliezen.

Een andere denkbare plek is het stuk van de chicane naar de haven, richting Tabac. Bleekemolen geeft toe dat het er relatief breed is, maar hij aarzelt. “Ik zou het jammer vinden als ik daar in één keer iemand anders voorbij zie komen die gewoon meer energie heeft.” En precies dat dilemma zorgt voor een interessante tactische gedachte: als iedereen weet dat er maar één plek is waar je kunt inhalen, dan weet de coureur aan de leiding dat ook. Die zorgt dat hij daar ook zijn batterij vol gaat inzetten. De kans op een optocht op zondag is hiermee dus niet verdwenen.

Lees hier alles over de GP Monaco

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.