Na Monaco staat het kampioenschap er duidelijker voor dan ooit. Kimi Antonelli lijkt onstopbaar, maar het echte verhaal zit achter hem: George Russell pakt nul punten en verliest terrein, Max Verstappen valt opnieuw uit door een technisch probleem, en Lewis Hamilton klimt geruisloos naar P2 in het kampioenschap. Wat betekent dit voor Barcelona en voor de rest van het seizoen? Dit en meer bespreken we met coureur en analist Jeroen Bleekemolen in Formule 1 Paddockpraat.

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