Zak Brown, de topman van McLaren, deelde de afgelopen week een paar plaagstootjes uit richting Max Verstappen. Zo beweerde de Amerikaan dat de Nederlander in een andere auto geen titels zou winnen. “Hier kan ik niks mee.”

De reactie was voorspelbaar, voor wie Max Verstappen een beetje kent. De mening van Zak Brown over hem interesseert hem bar weinig. Denkt de Amerikaan dat zijn protegé Lando Norris sneller is dan hij? Prima. Geen enkel probleem. Gelooft Brown dat Verstappen in een andere auto geen wereldtitels zou kunnen winnen? Ook prima. “Ten eerste lees ik het niet eens”, aldus Verstappen. “Ik kan er ook helemaal niks mee. Als hij dat allemaal vindt is dat toch prima? Ik heb er zelf helemaal ook niks van te vinden.”

Dat de concurrentie dichterbij lijkt te komen, Norris won de laatste race namens McLaren toch ook op eigen kracht, zou volgens Verstappen best kunnen. “Ik kan me voorstellen dat ik met iedereen in een titelgevecht terechtkom, er zijn zoveel getalenteerde coureurs op de grid. Als je ze een goede auto geeft, vecht je bijna standaard voor het kampioenschap. Het ligt er”, aldus de wereldkampioen, “uiteindelijk aan hoe goed je auto is.” Competitie hoeft vriendschap daarentegen niet in de weg te zitten. “Je hebt respect voor elkaar, probeert elkaar op de baan te verslaa. Maar je kunt altijd een goede verstandhouding met iemand hebben.”