Met het droomweekend voor McLaren en Lando Norris achter de rug, is het aanpoten voor het team van Ferrari. De Italianen lijken niet langer de enige uitdagers voor kampioen Red Bull. Op Imola wordt een langverwachte upgrade geïntroduceerd. De hoop is dat ze in Maranello net zo’n inhaalslag maken als de concurrentie uit Woking: “We doen straks hoe dan ook mee voor de winst.”

Ferrari-coureur Charles Leclerc zorgde met Norris en Verstappen voor een kleurrijk podium in Miami – voor hem was de derde plaats weggelegd. Ferrari bewees eerder dat het overwinningen weg kan snoepen van Red Bull, hoewel de laatste twee zeges aan teamgenoot Carlos Sainz toegeschreven kunnen worden. Leclerc is ervan overtuigd dat Ferrari met de juiste upgrade een inhaalslag kan maken.

“De upgrades zijn dit seizoen allesbepalend”, zei hij na afloop van het raceweekend in Florida. “Die van ons komt er snel aan en zal de koers voor de rest van het seizoen bepalen. Hopelijk is die net zo goed als die van hun (McLaren, red.).”

‘Doen straks mee voor de winst’

Ook Ferrari-teambaas Fred Vasseur kijkt gretig uit naar de langverwachte upgrade. De Fransman is ervan overtuigd dat zijn team in Imola het verschil kan maken. “We doen straks hoe dan ook mee voor de winst”, zei hij zelfverzekerd. “Maar we moeten niet vergeten dat de marges verschillen per circuit en per band. Een upgrade is niet alles.”

Ferrari-teambaas Fred Vasseur zette een petje van McLaren op na Lando Norris’ zege in Miami (Getty Images)

