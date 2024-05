McLaren-CEO Zak Brown moet wellicht weer een afspraak gaan maken bij zijn lokale tattoo shop. In 2021 liet de Amerikaan het circuit van Monza vereeuwigen op zijn linkerarm, nadat toenmalig McLaren-coureur Ricciardo er met de winst vandoor ging tijdens de Italiaanse GP. Met Lando Norris’ eerste zege wordt het misschien tijd voor een nieuwe tatoeage, al heeft Miami ‘wel wat meer bochten.’

De 52-jarige Amerikaan zag hoe Lando Norris zondag zijn langverwachte debuut maakte op de hoogste trede van het podium. “Wat een race”, reageerde de CEO uitgelaten. “De auto was fantastisch. Ik moet iedereen van McLaren bedanken.” Uiteindelijk is iedereen benieuwd of Zak Brown de overwinning gaat vieren met een nieuwe tattoo. De lay-out van Monza prijkt immers nog steeds op zijn linkerarm, als herinnering aan de triomf tijdens de Italiaanse GP van 2021.

Is het nu dus tijd voor een nieuw plaatje op zijn arm? “Ja, waarom niet”, lachte Zak Brown. “Miami is toch een beetje mijn thuis.” Grote kans dat hij binnenkort dus weer in de tatoeage stoel te vinden is – al is een nieuwe tattoo niet zomaar gezet. “Monza was niet zo pijnlijk, maar Miami heeft wel wat meer bochten”, grapte Brown.

