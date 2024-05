Na 110 races klom Lando Norris tijdens de afgelopen GP van Miami eindelijk naar de hoogste trede van het podium. Een verademing voor de internationale media, die vooral zagen hoe kampioenschapsleider Max Verstappen eindelijk werd geklopt. Met het geluk aan zijn zijde voorkwam Norris de zoveelste Verstappen-zege. “Hij is toch te verslaan!”

In Engeland ging logischerwijs de vlag uit na Norris’ debuut op de eerste plaats. Bij de Daily Mail konden ze het niet laten om te benadrukken dat regerend wereldkampioen Verstappen op afstand werd gehouden door de McLaren-coureur. “Lando Norris klom naar nieuwe hoogten door zijn eerste Grand Prix te winnen en kampioen Max Verstappen te verslaan”, schrijft de tabloid. “Red Bull werd het slachtoffer van een noodlottige safety car waarmee het Britse talent de kans kreeg om Verstappen in te halen.”

Ook onze Oosterburen verkneukelden zich over de overwinning van Lando Norris – en het ‘falen’ van Verstappen. ‘Verstappen is NIET de winnaar’, kopt het Duitse Bild. Na een reeks Nederlandse overwinningen in de eerste races van het seizoen was de uitslag in Miami gerust verrassend te noemen. “Hij is tóch te verslaan”, leest de eerste alinea. “Lando Norris kwam voor Verstappen op de baan en behield de leiding. De als ‘eeuwig talent’ bestempelde McLaren-ster reed vervolgens soeverein naar de winst.”

‘Om Max Verstappen te verslaan, heb je altijd een beetje geluk nodig’

Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport erkent dat Norris veel geluk heeft gehad in Florida. “De safety car kwam precies op het goede moment”, legt de sportkrant uit. “Een vleugje geluk dat niets afdoet aan de verdiensten van het 24-jarige Britse talent. Hij reed ontzettend snel en wist zijn positie goed te verdedigen.” Verder onderstrepen de Italianen gretig het verlies van Max Verstappen. “Het moet een gek gevoel zijn voor hem”, schrijven ze.

Tenslotte weten ze ook in Frankrijk dat Norris het geluk aan zijn zijde had in Miami. Desalniettemin maakte hij een goede beurt. “Om Max Verstappen te verslaan, heb je altijd een beetje geluk nodig”, zo schrijft L’Equipe. “In Miami scoorde Lando Norris zijn eerste F1-zege ooit, met dank aan een safety car op het verkeerde moment voor Verstappen. De Nederlandse reus moest nog altijd verslagen worden, maar dat deed hij uitstekend. Onaantastbaar met zijn harde banden, had hij niets en niemand nodig om Max Verstappen voor te blijven, die op meer dan zeven seconden werd gereden.”

