De Grand Prix van Miami was zondagavond een enerverende race met een nieuwe Grand Prix-winnaar. Lando Norris mocht namens McLaren eindelijk een keer op de hoogste trede van het podium plaatsnemen, geflankeerd door Max Verstappen en Charles Leclerc. Bekijk hier nog eens de video met de korte samenvatting van Viaplay.

Video: Samenvatting GP Miami 2024

Lees hier alles over de Grand Prix van Miami 2024

