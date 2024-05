De GP van Emilia-Romagna, ook bekend als Imola. Na een enerverend sprintweekend in Miami, is het oorspronkelijke format terug op het circuit Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Bekijk hier hoe laat alle sessies van start gaan tijdens de GP van Emilia-Romagna op zondag 19 mei.

Lees alles over de GP Emilia-Romagna: het historische circuit, de afgelopen winnaars en meer!

Na de afgelaste race van vorig jaar keert de Formule 1 terug naar het historische circuit van Imola. Kan Max Verstappen opnieuw de overwinning behalen op deze baan? Eerder won hij hier de iconische regenrace in 2021. Of zullen de Ferrari-coureurs hun thuisvoordeel benutten? Eén ding is zeker: de Tifosi, de trouwe fans van Scuderia Ferrari, zullen beide coureurs het hele weekend aanmoedigen.

Hoe laat begint de GP van Emilia-Romagna 2024?

Vrijdag 17 maart

13:30 – 14:30 uur 1e vrije training

17:00 – 18:00 uur 2e vrije training

Zaterdag 18 maart

12:30 – 13:30 uur 3e vrije training

16:00 – 17:00 uur kwalificatie

Zondag 19 maart

15:00 – 17:00 uur race