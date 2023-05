De Grand Prix van Emilia-Romagna gaat dit weekend niet door. Hooggeplaatste bronnen binnen de Formule 1 bevestigden dat woensdag tegenover FORMULE 1 Magazine, even later bevestigde de FIA het nieuws met de officiële bekendmaking van de afgelasting. Reden is de aanhoudende wateroverlast door zware regenval op en rond het circuit van Imola.

Verslaggever Mike Mulder is in Italië. “We horen van meerdere kanten dat de Grand Prix niet doorgaat. De officiële mededeling volgt nog”, vertelde hij woensdag al. Die officiële mededeling kwam vervolgens iets voor half twee in de middag. Het besluit volgt op overleg van alle betrokken partijen, van FIA en FOM tot plaatselijke autoriteiten en veiligheidsdiensten. Die kwamen met een statement.

“Het besluit is genomen, omdat het niet mogelijk is om het evenement veilig te laten verlopen voor de fans, de teams en het personeel”, zo valt onder meer te lezen. “Het is een verantwoord besluit gezien de situatie waarmee dorpen en steden in de regio te maken hebben. Het zou niet juist zijn om in deze moeilijke tijden nog meer druk te leggen op de lokale autoriteiten en veiligheidsdiensten.”

De afgelopen dagen drong zich al steeds meer de vraag op of de Grand Prix doorgang kon vinden. De steeds maar hogere waterstand in de rivier nabij het circuit zorgde voor gevaarlijke situaties en veel overlast. Zo liep dinsdag onder meer de paddock van de Formule 2 al onder water en werden aanwezigen geëvacueerd. Personeel en media moesten wegblijven van het circuit.

Autoriteiten kondigden al een code rood af voor het gebied op dinsdag en woensdag, dagen waarop de regenval deze week naar verwachting voor de grootste problemen zorgt. Voorspellingen dat het tijdens het raceweekend minder hard zou gaan regenen, konden het evenement niet redden. De overlast in de regio is simpelweg op alle vlakken te groot om het te laten doorgaan.

Slecht weer zorgt al wekenlang voor problemen in Noord-Italië. Aanhoudende regenval en storm zorgden begin deze maand al voor overstromingen en aardverschuivingen. Het natuurgeweld eiste zelfs al enkele mensenlevens.