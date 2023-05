Er heerst onzekerheid over de Grand Prix van Emilia Romagna vanwege het noodweer in de regio. De organisatie heeft mensen geïnstrueerd weg te blijven van het circuit. Overstromingen op en om het circuit zorgen voor grote problemen voor de aanstaande Grand Prix.

Het gebied in Noord Italië kampt al enige tijd met zware regenval. Straten staan blank, rivieren zijn overstroomd en duizenden inwoners zijn uit voorzorg geëvacueerd. Ook de Formule 1 is hierdoor getroffen. Enkele medewerkers van Alpine werden uit hun hotel gehaald omdat het niet veilig zou zijn. Personeel en pers zijn op woensdag gevraagd om niet naar het circuit te komen totdat de noodsituatie onder controle is.

Dinsdagavond werd het circuit van Imola al ontruimd vanwege het noodweer. De verwachting is dat het noodweer enigszins afneemt in de loop van het weekend. Beelden op social media laten echter de ernst van de situatie zien.

Buenos días. Me llegan estas imágenes de Imola. El paddock y boxes de F1 están ok. Las zonas más bajas como F2 están con mucha agua. Hoy se ha prohibido al personal ir al circuito hasta que sean avisados. #f1 #EmiliaRomagnaGP pic.twitter.com/jzDnRqP54p — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) May 17, 2023

De situatie in het Formule 2-paddock

Een ander aspect is het inzetten van hulpverleners. De zware regenval heeft al aan twee mensen het leven gekost en dus zijn de hulpverleners in de regio ook buiten het circuit hard nodig. De organisatorische mankracht en het grote aantal hulpverleners en beveiligers die nodig zijn voor een raceweekend zijn op dit moment ook broodnodig in de rest van de regio.

Een update over de situatie en het doorgaan van de race wordt op woensdagmiddag verwacht.