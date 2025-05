De Grand Prix van Emilia-Romagna weerspiegelde het seizoen van Ferrari tot nu toe: teleurstelling op zaterdag, revanche op zondag. Met de Grand Prix van Monaco in het vooruitzicht, het stratencircuit waar inhalen vrijwel onmogelijk is, beseft teambaas Fred Vasseur maar al te goed dat het kwalificatieresultaat cruciaal zal zijn. De Fransman is dan ook gebrand op eerherstel.

De Grand Prix van Emilia-Romagna had twee gezichten voor Ferrari. Lewis Hamilton vocht zich van de twaalfde naar de vierde plaats, Charles Leclerc van de elfde naar de zesde. Ferrari toonde veerkracht, maar de aanhoudende kwalificatieproblemen zijn daarmee nog niet opgelost. “Het is frustrerend voor ons. Het is duidelijk dat we de laatste vier races altijd een veel beter tempo hadden in de race dan in de kwalificatie”, begon teambaas Fred Vasseur zijn verhaal in de paddock van Imola. “We maken ons zorgen, want we konden dit weekend niet beter presteren.”

Met de Grand Prix van Monaco in het vooruitzicht, wil Vasseur snel met een oplossing komen. Als de Italiaanse renstal opnieuw strandt in Q2, zullen rivalen als McLaren uit zicht verdwijnen op het stratencircuit van Monte Carlo, waar inhalen vrijwel onmogelijk is. “In Monaco wordt het zeker moeilijker”, vreest de Fransman. “We moeten al onze energie richten op de kwalificatie en het veel beter doen dan in Imola.”

Rustig blijven

Volgens Vasseur zijn er geen nieuwe onderdelen nodig. Hij ziet de racesnelheid van de SF-25 als een goed uitgangspunt om te begrijpen waar winst te behalen is. “We moeten begrijpen hoe we het maximale uit de auto halen. We lieten zondag zien dat we snel kunnen zijn, dus moeten we dat ook op zaterdag voor elkaar krijgen”, zei hij. “Ik snap dat de auto door zijn eigenschappen soms een tiende sneller of langzamer kan zijn, maar bij ons is het verschil te groot. Daardoor raken we gefrustreerd, nemen we meer risico en stellen we de auto te agressief af. Dat zorgt voor een negatieve spiraal. Het is dus belangrijk om rustig te blijven.”

