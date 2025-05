Charles Leclerc schreef twaalf maanden geleden geschiedenis door als eerste Monegaskische coureur de Grand Prix van Monaco te winnen. Een jaar later heeft de Ferrari-coureur er echter maar weinig vertrouwen in dat hij dit weekend het trucje kan herhalen. De race in het stadstaatje wordt vaak vanaf polepositie gewonnen, en laat de kwalificatie nu net het zwaktepunt van Ferrari zijn dit seizoen. ‘Dat is wat ons op dit moment afremt, de zaterdagen’, aldus Leclerc.

Een jaar geleden kwam de jeugddroom van Charles Leclerc uit op de straten van ‘zijn’ Monaco. De Monegask won de Grand Prix, op de voet gevolgd door Oscar Piastri en toenmalig teamgenoot Carlos Sainz. Een seizoen later staat Ferrari er een stuk minder goed voor, met nog maar één podiumplaats voor een hoofdrace in zeven races tijd. Leclerc begint daarom ook enigszins pessimistisch aan het Grand Prix-weekend in zijn thuisland.

“Het wordt een heel moeilijk weekend”, voorspelt Leclerc tegenover de aanwezige media in Imola. “Ik denk dat Monaco een aantal zwakke punten van onze auto blootlegt.” De Grand Prix in het stadstaatje blijft echter onvoorspelbaar, een crash zit immers in een klein hoekje op het smalle stratencircuit. “Er zijn ook veel dingen die je niet echt kunt verwachten in Monaco, de hoeveelheid risico die je neemt in de kwalificatie. De auto is op een heel andere manier afgesteld.”

‘Geen wondermiddel’

Tijdens de Grand Prix in Imola eindigde Leclerc nog op de zesde plek, na een gevecht ‘op de limiet’ met Alexander Albon. Mede door de slechte kwalificatie in Emilia-Romagna zat een aansluiting bij McLaren en Max Verstappen er niet in. “Ik denk niet dat er een wondermiddel is voor de situatie waarin we ons bevinden. We moeten gewoon hard werken en proberen te begrijpen waar het probleem in de kwalificatie vandaan komt”, concludeert Leclerc. “Dat is wat ons op dit moment afremt, de zaterdagen.” In Monaco wint de polesitter de laatste jaren vaker wel dan niet, dus het is geen overbodige luxe dat de Scuderia deze week met het probleem aan de slag gaat.

