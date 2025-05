Charles Leclerc voorspelde voorafgaand aan de race in Imola dat het een moeizame middag voor hem zou worden. De Monegask besloot daarom ‘met zijn ellebogen uit’ te gaan racen, en vocht ‘op de limiet’ met Pierre Gasly en Alexander Albon. ‘Ik heb geen spijt van wat ik heb gedaan’, blikt Leclerc terug op de confrontaties, waarbij zijn beide tegenstanders uiteindelijk door het grind moesten.

Net als zijn teamgenoot Lewis Hamilton stond Charles Leclerc op de zondag in Imola een zware middag te wachten. De Monegask strandde een etmaal eerder al in Q2 van de kwalificatie, en moest als elfde aan de race beginnen. Een inhaalrace volgde, waarbij vooral Williams-coureur Alexander Albon een geduchte tegenstander bleek. Een zesde finishplaats was uiteindelijk het resultaat.

“Ik zei het al vóór de race: dit is zo’n race waarin je met je hart moet racen en waar je je ellebogen een beetje moet uitsteken”, vertelt Leclerc naderhand tegen Sky Sports F1. “In zulke situaties rijd je echt op de limiet, en soms er net overheen.” De Ferrari-coureur had echter geen andere keuze. “Als je vanaf de elfde plek start… ik kon als coureur de situatie waarin we zitten gewoon niet accepteren. Dus ja, ik heb risico’s genomen.”

De Ferrari-protegé gebruikte inderdaad zijn ellebogen bij de race op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Het eerste slachtoffer daarvan was Pierre Gasly. De twee coureurs kwamen elkaar op de baan tegen, waardoor de Fransman wijd ging en door de grindbak moest. “Ik denk niet dat ik met Pierre echt over de limiet ging. Het was gewoon een race-incident”, aldus Leclerc.

Geen spijt

Over het incident met Alexander Albon, in de slotfase van de race, is Leclerc ook duidelijk. De Monegask heeft geen spijt van zijn actie, ook al betekende het dat teamgenoot Lewis Hamilton als lachende derde voor het paar eindigde. “Met Alex zat het wel echt tegen de grens, dat geef ik toe. Maar ik dacht dat ik, zoals de regels geschreven zijn, precies op de limiet zat van wat toegestaan is”, vervolgt Leclerc. “Of dat ook zo is? Ik moet de beelden nog eens bekijken, maar ik heb geen spijt van wat ik heb gedaan. Vandaag ging het erom alles te geven. En ik wist op het moment dat ik bij de tweede safety car geen pitstop maakte, dat het een heel moeilijke race zou worden.”

