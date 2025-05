Alexander Albon was misschien wel de verrassing van de GP Emilia-Romagna. De Britse Thai reed onverwacht de top-vijf in, en kon zelfs het gevecht aangaan met topteams McLaren en Ferrari. De Williams-coureur genoot ervan, maar baalde er stiekem toch van dat hij niet als vierde over de finishlijn reed. ‘Het voelt raar om als vijfde te finishen en teleurgesteld te zijn’, aldus een verder tevreden Albon.

Alexander Albon kreeg onverwacht de tweede plek in de race in handen door de vroege pitstops van de topteams. De timing van de virtual safety car, veroorzaakt door de uitvalbeurt van Esteban Ocon, zorgde voor een gelukje voor de Williams-coureur, die een verkorte pitstop kon maken. Albon verloor vervolgens wel zijn tweede plek, maar bleef wel in top-vijf rijden. Nog even werd het spannend om hij zijn vijfde plek kon verzilveren, toen de Britse Thai in gevecht met Charles Leclerc naast de baan terechtkwam. Albon herstelde zich echter, en werd alsnog vijfde.

De Williams-coureur kon in zijn ‘drukke’ race dus het gevecht aangaan met zowel de McLarens als de Ferrari’s. “Maar het is niet alsof daar geluk bij kwam kijken”, vertelt acheraf Albon tegen F1TV. “We hadden een enorme goede eerste stint, en dat opende de hele race voor ons. De bandendegradatie was goed bij ons, terwijl anderen daar meer moeite mee hadden. Alleen de topteams en ik konden ver rijden op de C5.”

Gevecht met Leclerc

Het enige moment dat dus echt roet in het eten gooide voor de Britse Thai, was de mislukte inhaalpoging op Charles Leclerc in de slotfase. “We hadden de vierde plek moeten hebben”, betreurt Albon. “Het was niet de schuld van Charles, maar het ging een beetje hard tegen hard. Het voelt raar om als vijfde te finishen en teleurgesteld te zijn.”

De Williams-coureur geeft na de race toe dat hij het gevecht met de Monegask anders aan had moeten pakken. “Ik had iets meer geduld moeten hebben. Maar ik wilde achter Oscar aangaan, die daar voor zat. Daarom moest ik de inhaalactie op dat moment plaatsen van mezelf. Misschien als ik een paar rondes had gewacht, had ik makkelijker langs Charles kunnen gaan.” Ondanks dat hij het gevecht uiteindelijk van de Ferrari-coureur verloor, kon Albon alsnog van het gevecht met de topteams genieten.

