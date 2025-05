Max Verstappen heeft voor een grote verrassing gezorgd door de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola op zijn naam te schrijven. Zijn tweede zege van het seizoen – na Japan – heeft hij vooral te danken aan een briljante inhaalactie in de eerste bocht. Achter de viervoudig wereldkampioen van Red Bull leggen Lando Norris en Oscar Piastri beslag op respectievelijk de tweede en derde plaats.

Hierbij, de GP van Emilia-Romagna in vogelvlucht:

RONDE 1/63: Max Verstappen kent een wereldstart in Imola. Op de eerste meters vanaf P2 lijkt hij meteen onder druk te komen van George Russell achter hem (P3), maar door een late remactie voor bocht 1 verschalkt hij polesitter Oscar Piastri en neemt hij buitenom brutaalweg de leiding. Verder naar achteren gaat Pierre Gasly vol door het grind, waardoor hij plaatsen verliest.

10/63: Verstappen leidt nog steeds en houdt Piastri netjes buiten DRS-afstand. Op P3 staat Russell vol onder druk van Lando Norris, die op zijn beurt weer moet oppassen voor Fernando Alonso achter hem. Een ronde later gaat Norris toch – op knappe wijze overigens – voorbij aan zijn landgenoot.

14/63: Piastri gaat voor een tweestopper en komt vroeg naar binnen voor zijn eerste pitstop, die door wat gepruts rechtsvoor aan de trage kant is (3,6 seconden). Het speelt Verstappen in de kaart, die gestaag zijn voorsprong uitbreidt. Norris nu tweede op bijna tien seconden. Beiden moeten nog naar binnen.

Piastri verliest tijd

25/63: Piastri verliest aardig wat tijd door op te rukken door het middenveld na zijn vroege pitstop. Top-10 in deze fase: Verstappen, Norris, Albon, Hadjar, Antonelli, Piastri, Hamilton, Hülkenberg, Leclerc, Bearman.

29/63: Ocon parkeert zijn Haas-bolide op het gras vanwege een technisch euvel. De stewards kiezen voor een virtual safetycar. Verstappen duikt meteen naar binnen voor zijn eerste stop en behaalt daarmee een belangrijk strategisch voordeel ten opzichte van Piastri.

31/63: Ook Piastri komt naar binnen onder de virtual safetycar, voor zijn tweede stop. Hij komt als vierde terug op de baan, achter Verstappen, Norris en Albon. Maar de marge met Verstappen is nu wel weer 33 seconden. Ondertussen is Lewis Hamilton in zijn Ferrari al opgerukt naar P6.

Einde race Antonelli

46/63: Het is einde race voor Kimi Antonelli. Vanwege een technisch euvel moet hij ook zijn bolide in het gras parkeren en komt voor het eerst de safetycar naar buiten. Daarmee verdwijnt de voorsprong van Verstappen op resp. Norris (27 seconden) en Piastri (42 seconden) als sneeuw voor de zon. Red Bull anticipeert meteen en Verstappen komt voor nieuwe banden naar binnen, net als Norris. De stop van de laatste is langzaam. Piastri rijdt hierdoor ineens weer op P2, op oudere banden, maar wel vlak achter Verstappen.

53/63: De race wordt hervat met Verstappen aan de leiding, voor Piastri en Norris. De laatste heeft nieuwere banden dan zijn teamgenoot, maar moet voor zijn plekje knokken. Een teamorder blijft uit. Verstappen profiteert en zet Piastri al snel op ruim twee seconden.

58/63: Norris passeert Piastri op eigen kracht en legt beslag op P2, ruim vijf seconden achter Verstappen. Wat kan hij nog in het restant van de race in Imola? Albon en Leclerc krijgen het in de strijd om P4 met elkaar aan de stok. Albon wordt van de baan gedwongen. Leclerc geeft even later zijn positie terug om een straf te voorkomen.

63/63: Max Verstappen komt niet meer in de problemen en wordt als winnaar afgevlagd. Met de 65ste zege van zijn carrière in Red Bulls 400ste F1-race loopt hij kostbare punten in op WK-leider Piastri, die achter Norris als derde wordt afgevlagd. Top-10: Verstappen, Norris, Piastri, Hamilton, Albon, Leclerc, Russell, Sainz, Hadjar, Tsunoda.

De volgende F1-race is komende zondag in Monaco.

