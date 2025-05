Max Verstappen heeft op werkelijk briljante wijze de leiding overgenomen van polesitter Oscar Piastri. De McLaren-coureur had een betere start en Verstappen stond direct onder druk van George Russell, maar pakte met een gedurfde, late remactie de leiding in de race. Bekijk hier een video van de start!

Lees hier alles over de GP van Emilia-Romagna

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.