Max Verstappen is in wederom in de prijzen gevallen. De Nederlander won namelijk tijdens het afgelopen FIA-gala niet alleen een trofee voor zijn tweede plaats in het wereldkampioenschap, maar won ook in de categorie Action of the Year voor zijn inhaalactie op Oscar Piastri tijdens de GP Emilia Romagna.

De race in het Italiaanse Emilia-Romagna was nog maar net begonnen, of Max Verstappen had zijn prijswinnende inhaalactie al geplaatst. Oscar Piastri startte de Grand Prix vanaf pole, maar zag in de eerste meters de Nederlander al aan zich voorbijkomen. Verstappen won vervolgens de Italiaanse race.

De Action of the Year-prijs is een publieksprijs, en fans mochten online hun stem uitbrengen. Naast Verstappen waren ook Oliver Bearman – voor zijn inhaalmanoeuvre op Verstappen in Mexico-Stad – en Lando Norris – voor zijn inhaalactie op Piastri in Oostenrijker – genomineerd. Het is de vijfde keer in de carrière van de Nederlander dat hij de prijs krijgt uitgereikt. Verstappen was door ziekte echter niet bij het gala in Oezbekistan aanwezig om zijn trofee in ontvangst te nemen.

Bekijk de inhaalactie van Verstappen hier nogmaals:



