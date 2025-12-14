Gestopte Red Bull-adviseur Helmut Marko blikt terug op zijn verzuurde relatie met oud-teambaas Christian Horner. De Brit moest afgelopen juli het veld ruimen, maar volgens Marko werden in de jaren daarvoor al ‘smerige spelletjes’ gespeeld. Uiteindelijk werd de voormalig teambaas weggestuurd door tegenvallende prestaties op de baan, al was het aan de late kant voor Marko: ‘Als we Christian eerder hadden ontslagen, was Max Verstappen ook dit jaar kampioen geworden’.

Helmut Marko verlaat na 21 jaar trouwe dienst Red Bull. De Oostenrijker stond aan de wieg van het eveneens Oostenrijkse Formule 1-team, maar besloot op de donderdag voor de GP Abu Dhabi dat het raceweekend op het Yas Marina Circuit zijn laatste zou zijn. In het persbericht over Marko’s vertrek werd het nipt verliezen van de vijfde wereldtitel voor Max Verstappen aangehaald als reden voor de adviseur om er een punt achter te zetten. Niks van waar, aldus Marko.

“Ik wil verder niet te veel in detail treden, maar dat persbericht vol nonsens heb ik niet gelezen”, zegt de Oostenrijker eerlijk, tegenover De Limburger. “Laat ik zeggen dat er in korte tijd veel is veranderd bij het team. Je denkt mensen goed te kennen, maar dat blijkt dan uiteindelijk toch niet zo te zijn. Meer zeg ik echt niet. En die vijfde titel had geen verandering gemaakt hoor. Het was voor mij de ultieme droom om er vijf op een rij van te maken met Verstappen, de allerbeste coureur die we ooit gehad hebben. Maar het mocht niet zo zijn, ook al had ik voor de laatste race goede hoop.”

Horner

Eén van die grote veranderingen afgelopen jaar bij Red Bull was het ontslag van Christian Horner. De oud-teambaas lag geregeld in de clinch met Marko. Toch voelde het niet als een ‘overwinning’ voor de topman toen de Brit de laan uit werd gestuurd. “We moesten iets doen, omdat de prestaties op de baan achterbleven”, legt Marko het besluit uit. “Hadden we dat trouwens eerder gedaan, dan hadden we het dit jaar sneller op de rit gekregen en was Max wél wereldkampioen geworden. Daar ben ik heilig van overtuigd.”

Hoewel Marko zelf, samen met Dietrich Mateschitz, Horner in 2005 als Red Bull-teambaas aanstelde, was de relatie tussen de twee mannen in de laatste jaren verzuurd. “Die laatste jaren met Horner waren niet prettig”, vervolgt de Oostenrijker. “Er werden smerige spelletjes gespeeld. Kun je je nog herinneren dat ik in de tijd van Sergio Pérez gezegd zou hebben dat Mexicanen minder gefocust zijn dan Nederlanders of Duitsers? Dat is gefabriceerd, misschien wel door hen. Net als dat ik in 2024 verspreid zou hebben dat de ontwikkeling van onze motor achter op schema lag. En dat we daardoor Ford zouden verliezen als onze sponsor. Nooit gezegd, maar Horner wilde dat wel gebruiken om mij te schorsen. Omdat Max toen in Jeddah in de bres sprong, gebeurde het niet”, onthult Marko.

