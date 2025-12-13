Helmut Marko ontvangt naar verluidt een afkoopsom van circa 10 miljoen euro na zijn vertrek bij Red Bull Racing. Dat bedrag zou overeenkomen met zijn volledige jaarsalaris voor 2026 en maakt deel uit van een gouden handdruk. Dat meldt het Duitse medium BILD.

Moederbedrijf Red Bull GmbH maakte dinsdag bekend dat Marko na ruim twintig jaar vertrekt als senior adviseur van het Formule 1-team. Het nieuws volgde enkele dagen na de seizoensfinale in Abu Dhabi, waarna al werd gespeculeerd over de toekomst van de inmiddels 82-jarige Oostenrijker.

Marko speelde de afgelopen twee decennia een sleutelrol in het succes van Red Bull in de Formule 1. Als architect van het talentenprogramma stond hij aan de basis van de doorstroming van jonge coureurs naar de top. Onder zijn hoede maakten onder meer Sebastian Vettel en Max Verstappen hun entree bij Red Bull. Beide coureurs groeiden uit tot viervoudig wereldkampioen, waarbij Vettel bovendien nog altijd geldt als de jongste wereldkampioen in de geschiedenis van de Formule 1. Marko’s bijdrage aan die successen wordt binnen het concern gezien als van grote waarde.

Blijk van waardering

Volgens BILD is de afkoopsom nadrukkelijk bedoeld als een blijk van waardering voor Marko’s verdiensten. De betaling zou losstaan van eventuele contractuele verplichtingen en wordt omschreven als een erkenning voor zijn rol bij het ontdekken en begeleiden van uitzonderlijke talenten.

Voor zijn werk bij Red Bull was Marko zelf ook actief als coureur. Hij kwam tot negen starts in de Formule 1 en won in 1971 de prestigieuze 24 uur van Le Mans. Met het vertrek van Marko bij Red Bull komt een einde aan een tijdperk.

