Yuki Tsunoda moet dan wel afscheid nemen van het tweede Red Bull-stoeltje, maar doet dat niet zonder nog even de loftrompet te steken over Gianpiero Lambiase. Hoewel de Brit de vaste race-ingenieur van Max Verstappen is, werkte ook Tsunoda met Lambiase samen afgelopen jaar. Vooral van de manier van communiceren tussen de Nederlander en zijn race-ingenieur is de Japanner onder de indruk: ‘Je hoort hoe efficiënt alles verloopt’.

Yuki Tsunoda heeft zijn laatste race – voorlopig – voor Red Bull gereden, nadat hij een heel seizoen lang de teamgenoot was van Max Verstappen. De Japanner delfde bijna elke Grand Prix het onderspit naast de viervoudig wereldkampioen, maar kon ook van hem leren. Zo was de tegenwoordige Red Bull-reservecoureur vooral onder de indruk van Verstappens relatie met race-ingenieur Gianpiero Lambiase.

“GP (Lambiase, red.) is eerlijk gezegd een van de meest indrukwekkende ingenieurs waar ik ooit mee heb gewerkt”, vertelt Tsunoda tegen DAZN Japan. “Zijn ideeën zijn geweldig”. De Japanner legt uit dat Lambiase ook met de tweede Red Bull-coureur samenwerkt binnen de garage. “Hij overziet ook mijn chassis, maar wanneer Max ergens mee worstelt, dan is dat natuurlijk de prioriteit.”

Efficiëntie

Hoewel Tsunoda ook zeker blij was met zijn eigen team aan ingenieurs – “ze zijn zeer bekwaam” – zag hij hoe ervaring een grote rol speelt bij de goede communicatie tussen Verstappen en Lambiase. “Ik heb geluisterd naar hoe GP en Max tijdens een eerste vrije training met elkaar communiceerden, en dat is totaal anders. Je hoort hoe efficiënt alles verloopt. Ik wilde dat niveau van communicatie ook bereiken. Als je eerst iets met iemand anders moet overleggen, loop je automatisch een stap achter”, concludeert de coureur.

