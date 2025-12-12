Oud-teambaas Günther Steiner keek vol verbazing naar de reactie van Max Verstappen op het verliezen van de titel aan Lando Norris. De Nederlander was – tot zijn eigen grote verrassing – nog tot en met de laatste Grand Prix in Abu Dhabi titelkandidaat, maar kwam net twee WK-punten tekort om Norris te verslaan. Na de race leek Verstappen echter niet zo over zijn verlies in te zitten. Volgens Steiner een teken van groei bij de viervoudig wereldkampioen: ‘Hij is gewoon volwassener geworden’.

Max Verstappen verloor in Abu Dhabi nipt – met twee WK-punten verschil – de winst in het coureurskampioenschap van Lando Norris. De Nederlander zei na de race zelf niet zo heel erg te zitten met het mislopen van de titel dit jaar. “Dat ik twee punten tekortkwam, is nu eenmaal zo. Het maakt eigenlijk niet uit of het er één, twee of vijftig zijn”, vertelde de viervoudig wereldkampioen nuchter.

Voor oud-teambaas Günther Steiner kwam de relaxte houding van Verstappen in Abu Dhabi als een verrassing. “Ik was er eerlijk gezegd ook een beetje verbaasd over”, geeft de Italiaan eerlijk toe in de Red Flags-podcast. “Ik denk niet dat het iets te maken heeft met het feit dat hij vader is geworden. Ik denk dat hij gewoon volwassener is geworden en beseft dat hij geweldig werk heeft geleverd. Hij heeft meer races gewonnen dan de wereldkampioen, denk daar maar eens over na. En hij had zeker niet de beste auto van het veld.”

‘Max komt terug’

Volgens de oud-teambaas van Haas heeft Verstappens reactie vooral te maken met zijn tevredenheid over het verloop van met name de tweede seizoenshelft. De Nederlander vlakte zichzelf na de zomerstop nog uit voor de wereldtitel, maar liep vervolgens meer dan honderd punten in op zijn McLaren-rivalen. “Wat hij heeft gepresteerd, had niemand verwacht”, zegt ook Steiner, die vervolgens de gedachtegang van de Nederlander probeert te raden. “Hij denkt waarschijnlijk: ‘Ik heb niet gewonnen, maar ik heb een goed seizoen gehad. Ik ga gewoon verder en ik kom terug’. En hij komt ook terug, maak je daar maar geen zorgen over. Als je hem het juiste materiaal geeft, zal hij het doen.”

