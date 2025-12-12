Oud-coureur Johnny Herbert waarschuwt de huidige Formule 1-coureurs dat ze niet al te comfortabel in hun stoeltjes kunnen plaatsnemen. Volgens de Brit is er namelijk een reële kans dat Max Verstappen op de plekken van zijn collega’s bij andere teams kan gaan jagen, mocht Red Bull in 2026 tegen problemen aanlopen. Herbert durft daarnaast zelfs alvast te voorspellen: ‘Nog één, twee of misschien zelfs drie of vier wereldkampioenschappen zullen voor Max volgen’.

Max Verstappen maakte na de zomerstop een indrukwekkende comeback in het coureurskampioenschap. Het gat tussen de Nederlander en kampioenschapsleider Oscar Piastri bedroeg na de Grand Prix in Zandvoort nog 104 WK-punten. Na de GP Abu Dhabi was het gat naar kampioen Lando Norris – die de leiding van zijn teamgenoot inmiddels had afgepakt – echter nog maar twee punten. Daarnaast reed Verstappen in 2025 met acht zeges op zijn naam vaker dan elke andere coureur als eerste over de finishlijn.

LEES OOK: EXCLUSIEF interview Max Verstappen: ‘Niet teveel zeuren, niet zeiken, maar gewoon gaan!’

Hoewel het team van Red Bull na een vormdip dus weer in de lift lijkt te zitten, zijn er toch zorgen over de stand van zaken bij het team voor 2026. Een nieuw reglement gaat volgend jaar van kracht in de koningsklasse, en de Oostenrijkers staan dan voor het eerst met een eigen krachtbron aan de start. Oud-coureur Johnny Herbert waarschuwt de rest van de grid vast dat Verstappen – mocht hij het vertrouwen in zijn team kwijtraken – op de stoeltjes van de andere coureurs kan gaan jagen.

‘Coureurs moeten bang zijn’

“Iedere coureur moet zich zorgen maken over zijn zitje voor 2027″, stelt Herbert tegenover een gokplatform. “Max gaat voor een van die topstoeltjes, tenzij Red Bull volgend seizoen echt geweldig werk levert. Dat is de macht die Max heeft. Hij heeft een enorm vermogen om anderen achterom te laten kijken wanneer hij door het veld naar voren komt.” De Brit doet er vervolgens nog een schepje bovenop. “Hij intimideert je, en die intimidatie zal hij blijven gebruiken wanneer hij op het punt komt dat hij kan bepalen waar hij wil rijden. Dat is iets waarvoor de coureurs opnieuw bang moeten zijn.”

LEES OOK: FIA past reglement sprintweekenden voor 2026 aan: ‘Voldoende relevante trainingstijd’

Volgens de oud-coureur is Verstappen nog lang niet klaar met het winnen van wereldkampioenschappen, en is het een kwestie van tijd voordat de Nederlander weer de titel pakt. “Voor mij staat het vast dat er nog één, twee of misschien zelfs drie of vier wereldkampioenschappen zullen volgen”, voorspelt Herbert. “Hij is degene die kan kiezen en bepalen, en hij is de bepalende factor op de rijdersmarkt.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.