Zijn vijfde titel op rij bleef uiteindelijk nipt buiten bereik. Desondanks zal Max Verstappen de boeken ingaan als de morele wereldkampioen van 2025. Hij was de man die te midden van alle problemen het hoofd koel hield en het lange tijd dolende team van Red Bull bij de hand nam. In de nieuwe editie van FORMULE 1 Magazine een exclusief en uitgebreid interview met Max Verstappen. “Om wakker te liggen en te piekeren, daar schiet je niets mee op.”

In de special van FORMULE 1 Magazine ‘Het Jaar van Max’ staat een uitgebreid interview met Max Verstappen over acht pagina’s. Lees hieronder alvast een passage uit het verhaal.

– Max, het gaat in de paddock vaak over de auto, de set-up, de strategieën, maar hoe belangrijk is mentale kracht in het hele verhaal?

“Ja, ontzettend belangrijk! Niet iedereen kan evengoed met druk omgaan, dat moet een beetje in je zitten. Heel veel dingen kunnen aangeleerd worden, maar sommige zaken moeten echt in je zitten, qua persoonlijkheid, en die kun je niet helemaal aanleren. Bij mij is het denk ik de combinatie van aangeboren en aangeleerd. Van jongs af aan was het altijd: Niet teveel zeuren, niet zeiken, maar gewoon gaan!”

‘Neutraal in mijn emoties’

“Omgaan met teleurstellingen hoort daar ook bij. Ik van sowieso redelijk nuchter. Ik kan best dingen snel plaatsen en me er niet heel druk om maken. Ik probeer uit zowel een overwinning als een teleurstelling extra kracht en motivatie te halen, dat is altijd het doel. Maar ik moet wel zeggen, of ik nou een goede of een slechte race heb gehad, ik ben vrijwel altijd heel neutraal in mijn emoties. Zowel in de euforie als in de negativiteit. Dat houdt alles altijd wel redelijk simpel en overzichtelijk voor me.”

– Ben je ook buiten de sport zo?

“Ja, eigenlijk wel. Ik maak me nooit zo druk. Misschien moet ik me soms wat drukker maken, maar dat doe ik niet. Het leven gaat gewoon door. En als je een probleem hebt, probeer je het op te lossen.”

‘Alweer met andere dingen bezig’

– Dat klinkt makkelijker gezegd dan gedaan. Is dat soms ook niet een beetje een masker? Red Bull had een moeizaam eerste deel van het seizoen. Dat vreet dan van binnen toch wel een beetje aan je?

”Nou, niet zoveel eigenlijk. Ik ben ook met zoveel andere dingen bezig buiten de Formule 1. Dus wanneer het in de race niet goed is gegaan of zelfs slecht en ik kom ‘s avonds thuis, dan ben ik in mijn hoofd alweer met andere dingen bezig. Mijn hele leven draait niet alleen om Formule 1. En daardoor ben ik redelijk neutraal en kan ik alles wat er gebeurt ook altijd wel heel snel in perspectief plaatsen.”

– Heb je dan bijvoorbeeld nooit slapeloze nachten na een slechte race?

“Nee, niet echt. Als ik wakker word, dan denk ik er wel aan. En dan analyseer ik in mijn hoofd wat we kunnen doen en waar we naar moeten kijken, maar ik probeer er zo min mogelijk energie aan te verliezen. Want om wakker te liggen en te piekeren, daar schiet je niets mee op. Dan slaap ik liever lekker.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Lees het volledige interview met Max Verstappen in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ‘Het Jaar van Max! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.