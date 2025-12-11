De FIA heeft tijdens de laatste vergadering van de World Motorsport Council nog een paar laatste regelwijzigingen voor de Formule 1 doorgevoerd. Tijdens de ontmoeting in Oezbekistan werd er teruggeblikt op het 2025-seizoen, en keurde het bestuursorgaan de regels voor volgend jaar definitief goed. Eén van de belangrijkste wijzigingen voor 2026 heeft betrekking op het sprintweekend: de eerste vrije training mag voortaan worden verlengd wanneer deze door een rode vlag is onderbroken.

Het sprintformat staat sinds 2021 op het programma in de Formule 1. Tijdens een aantal Grand Prix-weekenden in het jaar – in 2025 zes keer – houdt de koningsklasse op de zaterdag een sprintrace. Voorafgaand aan deze verkorte race vindt de sprintkwalificatie al op de vrijdag plaats. Hierdoor blijft er nog maar één vrije training over. Het komt wel eens voor dat een coureur tijdens een vrije training een rode vlag veroorzaakt, waardoor er kostbare testtijd verloren gaat. De sessie wordt dan namelijk niet stilgelegd.

In dat laatste brengt de FIA voor 2026 – althans voor de sprintweekenden – verandering. Tijdens de laatste vergadering van de World Motorsport Council van het jaar in Oezbekistan werden er nog een aantal kleine zaken gewijzigd, waaronder voor het sprintweekend. Vanaf 2026 geldt de nieuwe regel dat het mogelijk is om tijd toe te voegen aan een eerste vrije training. Dit is alleen van toepassing wanneer deze sessie onderbroken is door een rode vlag. De FIA hoopt hiermee “alsnog voldoende relevante trainingstijd” te bewerkstelligen voor de teams.

Overige regelwijzigingen

De nieuwe regel voor de sprintweekenden is niet de enige verandering aan het sportief reglement die de FIA heeft doorgevoerd. Zo mogen teams voor 2026 meer personeel inzetten op operationeel gebied. Zestig teamleden is nu de limiet voor alle renstallen. De FIA hoopt zo teams in staat te stellen de nieuwe generatie auto’s “effectief te beheren”. De procedures rondom onderbrekingen en herstarts van races zijn daarnaast vereenvoudigd, en voortaan komen de limieten voor droogweerbanden voor de sprintkwalificatie niet te vervallen wanneer een sprintkwalificatie op een natte baan plaatsvindt.

Voor 2027 heeft de FIA alvast besloten dat de Formule 1 weer terugkeert naar één wintertest voorafgaand aan een nieuw seizoen. Dit is een verandering ten opzichte van 2026 – het jaar waarin een nieuwe generatie auto’s aan de start staat – wanneer de teams drie wintertests krijgen.

