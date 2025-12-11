Toto Wolff overweegt om het aantal klantenteams van Mercedes in de toekomst te verminderen. De Zilverpijlen leveren in 2026 motoren aan drie teams – McLaren, Alpine en Williams – maar willen voor het volgende F1-reglement dat aantal terugbrengen. Al houdt de Oostenrijker nog wel een kleine slag om de arm: ‘Het hangt af van de nieuwe regelgeving’.

Mercedes levert al sinds de jaren negentig motoren aan meerdere Formule 1-teams. Zo reden de renstallen van Sauber, Brawn GP en Force India met een Mercedes-krachtbron. Voor het 2026-seizoen zijn maar liefst drie teams klant bij de Zilverpijlen: McLaren, Alpine en Williams. Alle drie van deze teams hebben een contract tot en met 2030, waardoor Mercedes voorlopig ieder jaar zestien motoren mee moet nemen naar de eerste race van het jaar.

Als het aan teambaas Toto Wolff ligt, gaat dat nummer omlaag voor de volgende reglementencyclus in de Formule 1. “Onze huidige gedachtegang is, ook in overleg met Ola (Källenius, Mercedes-topman, red.), dat we het aantal teams dat we in de volgende cyclus gaan bevoorraden zullen verminderen”, vertelt de Oostenrijker in de Beyond The Grid-podcast. Volgens Wolff ligt het optimale aantal teams waarschijnlijk “tussen de twee en drie, denk ik”.

Honda

Toch houdt de teambaas nog een kleine slag om de arm. “Het hangt af van de nieuwe regelgeving voor de toekomst”, aldus Wolff. “Zijn die regels vrij eenvoudig of niet? Wat kunnen we leren door meer teams te bevoorraden, terwijl we tegelijkertijd sommige ontwerpen eerder moeten vastleggen?” De teambaas vergelijkt de situatie bij Mercedes met die van motorleverancier Honda, die in 2026 alleen Aston Martin van krachtbronnen voorziet. “Als je zoals Honda maar één team hebt, zijn dat er vier of vijf motoren. Dat betekent langere doorlooptijden en langere productiecycli. Dus gezien dat alles, zullen het in de toekomst niet meer dan vier (klantenteams, red.) zijn.”

