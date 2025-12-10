Fans van Williams krijgen de kans om de testlivery voor de nieuwe auto te bepalen. De FW48, die volgend jaar wordt onthuld, zal tijdens de wintertests voorzien worden van een unieke, eenmalige kleurstelling. Na een indrukwekkend seizoen, waarin Williams zichzelf tot best of the rest kroonde, kijkt de Britse renstal reikhalzend uit naar het nieuwe Formule 1-seizoen. De nieuwe technische reglementen bieden kansen voor het middenveldteam.

Met Carlos Sainz en Alex Albon in de gelederen klom Williams dit jaar naar een knappe vijfde plaats in het constructeurskampioenschap. Sainz pakte twee podiumplaatsen, terwijl Albon met regelmaat goede punten scoorde voor het team uit Grove. Nog voor het einde van het seizoen hadden de Britten al meer punten verzameld dan in de afgelopen zeven jaar bij elkaar. Het team is opnieuw een geduchte tegenstander in het middenveld en wil dat vieren met zijn fans wereldwijd.

Daarom krijgen supporters de kans om een testlivery te kiezen voor Williams. Het ontwerp zal tijdens de privétests in Barcelona daadwerkelijk op de nieuwe FW48 verschijnen. Via de website kunnen fans kiezen uit zes opvallende liveries. De namen van de kleurstellingen zijn al net zo flitsend: Blue Horizon, Future Force, Generation Next, Midnight Velocity, Flow State en Apex Predator. De stemming loopt tot 16 december.

‘Geen betere manier om 2026 te beginnen’

Teambaas James Vowles noemt de stemactie een logisch vervolg op het vernieuwde contact met de achterban. “Een van de hoogtepunten dit jaar was het zien van het groeiende aantal fans dat trots blauw droeg om Williams te steunen”, liet hij weten. “Er is geen betere manier om 2026 te beginnen dan onze miljoenen fans over de hele wereld de kans te geven om een testlivery uit te kiezen voor de FW48. Het wordt een bijzonder genoegen om met een fan-kleurstelling een nieuw tijdperk voor de sport in te luiden.”

Ook Alex Albon is enthousiast en moedigt supporters aan om zich te laten horen. “We zien de ongelooflijke passie en toewijding van Williams-fans bij elke race”, vulde hij aan. “Met hun steun helpen ze het team vooruit. Ik kan niet wachten om te zien welke van deze zes schitterende ontwerpen ze kiezen om het nieuwe tijdperk mee af te trappen in Barcelona. Kies je favoriete versie van Williams-blauw en stem nu!”

Williams laat fans een speciale testlivery kiezen voor het debuut van de FW48 in Barcelona (Williams)

