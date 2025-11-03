Williams krijgt vanaf volgend seizoen een nieuwe identiteit. De Britse renstal – die sinds 2014 te boek staat als Williams Racing – zal per januari verdergaan onder de naam Atlassian Williams F1 Team. Softwaregigant Atlassian is sinds vorig jaar titelsponsor van het team, terwijl de toevoeging Williams F1 Team teruggrijpt op de rijke historie van de renstal. Tijdens de gloriedagen van de Britten – onder leiding van oprichter Frank Williams – trad het team eveneens onder die naam aan.

“Vanaf januari gaan we verder als Atlassian Williams F1 Team”, luidt een officieel persbericht. “Deze naam weerspiegelt onze focus op racen en winnen aan de top van de autosport.” Naast de naamswijziging krijgt ook het logo een nieuwe vorm. Het huidige embleem maakt plaats voor een moderne interpretatie van Frank Williams’ iconische Forward W, die in 1977 werd geïntroduceerd en prijkte op alle succesvolle Williams-auto’s.

Volgens het team markeert deze stap ‘de volgende fase in de evolutie’ van één van de meest succesvolle renstallen in de Formule 1-geschiedenis. Williams is vastbesloten om opnieuw ‘een toonaangevende kracht’ te worden in de moderne koningsklasse. Onder leiding van teambaas James Vowles, en met Carlos Sainz en Alex Albon achter het stuur, bevindt het team zich midden in een heropleving. Williams staat momenteel vijfde in het constructeurskampioenschap. Met 111 WK-punten heeft de renstal nu al meer punten behaald dan in de afgelopen zeven seizoenen tezamen.

Enthousiast naar de toekomst

James Vowles is verheugd over de nieuwe richting die het team inslaat. “Ik ben trots dat we vanaf volgend jaar verdergaan als Atlassian Williams F1 Team, en dat een versie van het logo van Frank Williams opnieuw op onze auto zal prijken”, liet hij weten. Volgens de Brit weerspiegelt de nieuwe identiteit perfect waar het team vandaag de dag voor staat. “We laten ons inspireren door ons verleden en kijken met enthousiasme naar de toekomst. We zijn vastbesloten om een nieuw hoofdstuk te schrijven in de geschiedenis van Williams – een hoofdstuk waarin we opnieuw kampioen worden.”

Tot slot benadrukte hij dat deze transformatie ook een uitnodiging vormt aan een nieuwe generatie fans. “Deze identiteit weerspiegelt wie we zijn en herintroduceert onze titelwinnende erfenis bij een groeiend Formule 1-publiek dat de sport niet volgde toen we voor het laatst dominant waren.”

