Carlos Sainz vindt dat de Formule 1 dringend moet sleutelen aan het sprintformat. Volgens de Spanjaard kan het kortere raceconcept veel spannender worden gemaakt. Sainz, die tijdens de GP van de Verenigde Staten het beste sprintresultaat ooit voor Williams behaalde (P3), staat open voor radicale wijzigingen – waaronder het verplicht stellen van zachte banden of zelfs de beruchte omgekeerde startopstelling in de sprint.

Tijdens het raceweekend in Mexico-Stad werd Sainz gevraagd naar het sprintformat. Het concept, dat in 2021 tijdens de Britse GP werd geïntroduceerd, trekt wereldwijd veel aandacht, al bestaat er soms twijfel over de toegevoegde waarde van een extra race. “Je kunt een natte race in Canada hebben, of zelfs een buitje in Singapore – dan gaat een sprintrace ineens de boeken in als de beste ooit”, reageerde Sainz nuchter. “Het gaat mij meer om een wijziging van het format. Ik denk dat Stefano (Domenicali, red.) daar wel voor openstaat.”

De Williams-coureur benadrukte dat het huidige sprintweekend te voorspelbaar is. “Op dit moment ben ik geen grote fan van de sprint, omdat die feitelijk onthult hoe de eerste stint op zondag eruit zal zien”, vervolgde hij. “Dat komt omdat de kwalificaties ook hetzelfde format volgen. Ik heb liever dat er wat andere ideeën op de sprint worden losgelaten, zodat er niet te veel over de race wordt onthuld.”

‘Sprintformat heeft meer pit nodig’

Volgens Sainz zou je de coureurs kunnen verplichten om op de zachtste banden te starten in de sprint. “Normaal gesproken kiezen we slechts op een beperkt aantal circuits voor de zachte banden, zeker in de openingsfase. Dus dat zou een makkelijke oplossing zijn voor de korte termijn. Ook zodat we niet elk weekend vijf sets banden in de prullenbak hoeven te gooien”, grapte hij. “Elke week rijden we tijdens de kwalificatie een ronde op zachte banden, en dan leveren we ze weer in. Ik zou niet weten waar Pirelli ze allemaal bewaart.”

LEES OOK: Pirelli staat open voor twee verplichte pitstops: ‘Beter voor de show’

Toch vindt Sainz dat het format meer nodig heeft dan alleen nieuwe bandenregels. “Waarschijnlijk mag het nog pittiger – de sprint heeft tenslotte meer pit nodig. Ze bieden bovendien een goede gelegenheid om verschillende formats te testen. Als het werkt, prima, en als het niet werkt, verander je het weer. Dat hebben we in het verleden ook gedaan.” De Spanjaard staat zelfs niet geheel afkerig tegenover een controversieel idee: “Ik ben geen grote fan van een omgekeerde startopstelling, maar ik zou er niet op tegen zijn om iets anders te proberen. De sprintkwalificatie zou ook anders kunnen, met misschien een superpole in SQ3. Je moet gewoon steeds iets nieuws toevoegen en blijven experimenteren.” Sainz besloot: “Als het werkt, prima, en het is beter voor het format. Maar als het niet werkt, wees dan niet bang om te zeggen: gooi het in de prullenbak, erken dat het niet werkte en probeer iets anders.”

Lees hier alles over de GP São Paulo

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.