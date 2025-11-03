De kans is groot dat er een vervolg komt op de discussie over pitstopstrategieën in de Formule 1. Naar verluidt overweegt de sport om in de toekomst twee verplichte stops in te voeren. Veel fans vinden dat races te voorspelbaar zijn geworden, juist omdat teams zelden afwijken van de conventionele strategieën. Tijdens de GP van Monaco werd al geëxperimenteerd met een verplichte dubbele pitstop – met weinig succes. Toch staat bandenleverancier Pirelli open voor nieuwe regels.

Hoewel er tijdens de GP van Mexico-Stad verschillende strategieën werden toegepast, verliepen de meeste races dit jaar volgens een herkenbaar patroon. Teams nemen nauwelijks risico met alternatieve bandenkeuzes, waardoor het spektakel soms uitblijft. George Russell legde onlangs de vinger op de zere plek – volgens hem is een Grand Prix tegenwoordig ‘een race naar de eerste bocht’. Dat komt mede door de huidige Pirelli-banden, die coureurs in staat stellen om constant te pushen. De degradatie is dit seizoen vaak minimaal geweest.

Pirelli heeft intussen geëxperimenteerd met nieuwe compounds, waaronder een ultra-zachte band. Daarbij slaat de leverancier soms bewust een compound over bij de toewijzing. Zo koos men bijvoorbeeld voor de C1, C2 en C4 in plaats van drie opeenvolgende varianten. “Teams halen altijd het maximale uit zichzelf, en dat betekent dat ze het aantal pitstops proberen te beperken”, verklaarde Pirelli-topman Mario Isola tegenover Autosport. “Dat is logisch; tijdens een pitstop kun je fouten maken, en als je terug de baan op komt, kun je in verkeer belanden en tijd verliezen.”

‘Beter voor de show’

Volgens Isola is het probleem dat teams altijd streven naar minimale risico’s, niet naar spektakel. “De show interesseert ze niet”, stelde hij scherp. Daarom wordt nu gesproken over het invoeren van twee verplichte pitstops per Grand Prix – mogelijk met de eis dat alle drie de compounds gebruikt moeten worden. “Ik geloof dat twee pitstops beter zijn voor de show, omdat het meer onvoorspelbaarheid oplevert”, aldus Isola. “Maar je kunt niemand dwingen, tenzij het reglement het verplicht stelt.”

De vraag is of zo’n maatregel daadwerkelijk meer spanning oplevert. Het experiment in Monaco draaide volgens veel coureurs op niets uit. “Zullen we volgend jaar anders vier pitstops verplichten?”, sneerde Max Verstappen destijds cynisch. “Voor ons deed het helemaal niets.” De FIA benadrukt dat het plan vooralsnog slechts op de tekentafel ligt, al zouden meerdere teams bereid zijn de mogelijkheden voor volgend jaar te onderzoeken.

Verder onderzoek

“Ja, we hebben dit onderwerp al vaker besproken”, gaf Isola toe. “Ik herinner me simulaties van teams die allemaal tot dezelfde conclusie kwamen – met de huidige banden haalden ze nagenoeg identieke strategieën. Als je te veel beperkingen oplegt, loop je juist het risico dat iedereen weer hetzelfde doet.” Een andere optie is het toestaan van twee pitstops zonder verplichte bandenkeuze. “Dan kunnen teams zelf bepalen wat ze gebruiken”, legde Isola uit. “Je zou bijvoorbeeld drie keer op mediums kunnen rijden, of – als je achteraan start – op harde banden beginnen om langer door te kunnen gaan. Er zijn veel combinaties mogelijk, maar dat vereist wel verder onderzoek.”

Isola benadrukte dat dit soort beslissingen niet over één nacht ijs gaan. “Mijn persoonlijke suggestie, gebaseerd op vijftien jaar ervaring, is om eerst een aantal races te simuleren en te kijken hoe teams reageren. Komen ze met verschillende strategieën terug? Dan zijn we op de goede weg.” De grote vraag blijft echter of zulke veranderingen überhaupt nodig zijn. Misschien zorgen de nieuwe auto’s van 2026 vanzelf voor spectaculairdere races. “Misschien wel, maar dat weten we niet”, besloot Isola. “Als we straks beter begrijpen wat ons te wachten staat, kunnen we altijd bijsturen. Maar we moeten oppassen dat we niet sleutelen aan iets dat op dit moment eigenlijk prima werkt.”

