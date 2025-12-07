Max Verstappen kwam net twee punten tekort om de wereldtitel in Abu Dhabi naar zich toe te trekken. Lando Norris had met zijn derde plaats in de race genoeg om voor het eerst in zijn F1-carrière het kampioenschap te winnen, waardoor er een eind is gekomen aan de reeks van vier wereldtitels voor de Nederlander. Verstappen heeft daar echter wel vrede mee, zo vertelt hij na de Grand Prix: ‘Dat ik twee punten mis, is nu eenmaal zo’.

De Red Bull-coureur staat zelfs ‘met een behoorlijk tevreden gevoel’ de pers te woord na de race. “We hebben alles gedaan wat we konden om in de titelstrijd te blijven. Dat je uiteindelijk twee punten tekortkomt, is balen, maar onze eerste helft van het seizoen was gewoon te wisselvallig.” Zo volgde Max Verstappen zijn tiende plek in Spanje nog op met een podiumplaats in Canada. Sinds de zomerstop maakte de Nederlander echter een enorme inhaalslag, en slonk zijn achterstand van 104 WK-punten op de kampioenschapsleider uiteindelijk naar twee.

“In de tweede helft van het seizoen heb ik goed werk geleverd”, zegt ook Verstappen. “Ik heb op bepaalde momenten wat geluk gehad door de fouten en diskwalificatie van McLaren, waardoor je ineens weer in de strijd meedoet. Dat ik twee punten nu mis, is nu eenmaal zo. Het maakt eigenlijk niet uit of het er één, twee of vijftig zijn.”

Geen spijt

Toch hoopte de coureur tijdens de race zelf nog wel dat de titel zijn kant zou opvallen. “Ik keek natuurlijk wel naar de schermen om te zien of er nog iets zou gebeuren”, geeft Verstappen toe in de persconferentie. “Maar ik genoot gewoon van de race, van het besturen van de auto. Het is uiteindleijk onderdeel van het racen, dus ik zit er niet enorm over in.” De viervoudig wereldkampioen benadrukt daarom ‘geen spijt’ te hebben van zijn seizoen. “Ik haatte de auto soms, maar soms hield ik er ook weer van. Het was echt een achtbaan met deze bolide, maar nu loopt alles op rolletjes en heerst er een goede sfeer in het team.”

Advies aan Norris

De viervoudig wereldkampioen was daarom niet al te teleurgesteld toen hij in Abu Dhabi over de finishlijn reed, en heeft zelfs nog wat advies over voor zijn opvolger Norris. “Hij moet ervan genieten; je weet namelijk nooit hoe vaak dit in je leven gaat gebeuren”, aldus Verstappen. “Je eerste wereldtitel is altijd heel speciaal, dus ik hoop dat hij een groot feest gaat vieren vanavond.”

