Max Verstappen toonde zich na zijn zege in de GP van Abu Dhabi een waardig verliezer in de titelstrijd en had na afloop meteen een goed advies voor opvolger Lando Norris: “Hou er maar rekening mee dat het een lange nacht wordt”, zei Verstappen met een knipoog, verwijzend naar het feestje dat de Engelsman ongetwijfeld gaat vieren.

De Nederlander was na de finish op de grid een van de eerste mensen die Norris de hand kon schudden. Het was een symbolische overdracht van de titel: de oude en de nieuwe kampioen troffen elkaar. Even later zagen de twee vrienden elkaar in de zogeheten cool down room opnieuw. Daar spraken ze, samen met Oscar Piastri (tweede in de race, derde in de WK-eindstand), over de race en de titel.

Verstappen heeft als viervoudig wereldkampioen genoeg ervaring met het vieren van een titel, dus het advies komt van een ervaringsdeskundige. En reken maar dat de Nederlander, een goede vriend van Norris, misschien wel even mee mag feesten vanavond en vannacht.

