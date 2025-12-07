Niet Max Verstappen, maar Lando Norris is de Formule 1 wereldkampioen van 2025. De Nederlander won zondag weliswaar de Grand Prix van Abu Dhabi, maar Norris eindigde in de slotrace als derde. Dat was genoeg om de leiding in het WK te behouden en zo heeft de Engelsman zijn eerste wereldtitel ooit binnen.

Hieronder de race in vogelvlucht:



RONDE 1/58: Verstappen is perfect vertrokken als polesitter, Norris en Piastri houden hun posities. Maar dan is het de Australiër die zijn teamgenoot verschalkt! Piastri naar P2, Norris naar P3. Achter het drietal titelkandidaten zijn er al meteen mooie duels tussen Alonso en Leclerc om P4. De coureur van Ferrari wint die strijd vooralsnog. (Virtueel kampioen bij deze stand: Norris).

RONDE 6/58: Norris moet Leclerc achter zich zien te houden. De Monegask zit zo nu en dan te pushen in de jacht op P3, komt in de DRS-zone. Verstappen leidt met ruim twee seconden voorsprong op Piastri. Die is overigens gestart op de harde band, een andere strategie dan Verstappen en Norris dus. (Virtueel kampioen bij deze stand: Norris)

RONDE 9/58: Lewis Hamilton (Ferrari) en Alex Albon (Williams) zijn de eerste twee coureurs die een pitstop maken. Vooraan zijn de verhoudingen vooralsnog ongewijzigd. Een patstelling? Of…stilte voor de storm? (Virtueel kampioen bij deze stand: Norris).

RONDE 17/58: Daar is de pitstop van Lando Norris! McLaren haalt hem naar binnen, Leclerc volgt bij Ferrari. Norris komt echter achter een enorme groep coureurs terecht die langzamer zijn. Inhalen is niet gemakkelijk. Maar Leclerc is de man die hem van virtueel P3 kan houden, en die rijdt achter hem. Dus vooralsnog kan het goed uitpakken voor Norris. Die haalt wat mensen in en ligt al snel zevende na zijn stop. Verstappen leidt nog, voor Piastri, maar beiden moeten nog stoppen. (Virtueel kampioen bij deze stand: Verstappen).

RONDE 23/58: Norris meldt zich inmiddels aan de staart van Tsunoda. De Japanner, gestart op de harde band, moet hem ophouden om Verstappen een plezier te doen. Want dan kan Leclerc dichterbij komen, zo is het plan. Norris gaat echter in één keer voorbij aan Tsunoda en ligt nu weer derde. De inhaalactie vindt ogenschijnlijk plaats buiten de baan, maar is dat door het naar buiten dringen door Tsunoda? Het incident wordt genoteerd, komt er een straf voor een van beiden (Virtueel kampioen bij deze stand: Norris).

RONDE 24/58: Verstappen maakt zijn pitstop en switcht van medium naar harde banden. Piastri kan door zijn andere strategie langer doorrijden en ligt daardoor nu aa de leiding. De grote vraag die boven de markt hangt nu is of Norris (op P3 rijdend) straf krijgt voor de inhaalactie op Tsunoda en zo ja, hoeveel seconden dat gaat zijn. (Virtueel kampioen bij deze stand: Norris).

RONDE 30/58: Daar is het besluit van de wedstrijdleiding: Tsunoda krijgt straf, Norris niet. De Engelsman haalt weliswaar buiten de baan in, maar dat is dan volgens de wedstrijdleiding het gevolg van Tsunoda’s geslinker. Geen straf voor Norris, die daarmee P3 kan behouden, achter Verstappen en koploper Piastri. (Virtueel kampioen bij deze stand: Norris).

RONDE 41/58: Terwijl het wachten is op Piastri’s eerste pitstop, is Leclerc vanaf P4 voor een tweede pitstop naar binnen gegaan. De vraag is nu wat McLaren gaat doen: switcht Norris ook naar een tweestopper? Ja, hij komt binnen! Verstappen rijdt door én passeert Piastri voor de leiding in de wedstrijd. Norris heeft met zijn tweede stop de tactiek van Leclerc gecounterd, dus hij verdedigt daardoor P3. (Virtueel kampioen bij deze stand: Norris).

RONDE 50/58: Leclerc kwam met rasse schreden dichterbij aan Norris, maar de Engelsman blijft kalm en heeft de derde plek ferm in handen. De wereldtitel komt zodoende steeds dichterbij voor de WK-leider. Verstappen leidt de race weliswaar, maar hij heeft een vierde plek van Norris nodig om voor de vijfde keer wereldkampioen te worden. Komt er nog een spectaculaire ontknoping in de slotfase? (Virtueel kampioen bij deze stand: Norris).

RONDE 58/58: De laatste ronde is een feit, Norris houdt zonder al teveel moeite stand op de derde plek. Die is na de tweede serie pitstops ook nooit echt in gevaar geweest; het gat naar Leclerc bleef steevast een paar tellen.

Verstappen komt als winnaar over de finish en doet daarmee wat hij moet doen. Met pole en een zege heeft de Nederlander het maximale uit het slotweekend gehaald, maar genoeg voor de titel is het net niet. Hij komt uiteindelijk na een fraaie comeback dit seizoen twee punten tekort: Norris eindigt na een foutloze race namelijk als derde in Abu Dhabi en dat is voor de Engelsman genoeg om voor het eerste wereldkampioen te worden: 423 om 421 punten.

