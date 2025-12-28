Ga mee achter de schermen van de Formule 1: onze verslaggevers waren in 2025 bij elke Grand Prix en dus ook in Imola. Niet alleen online, ook in ons blad schrijven we over wat we meemaken. Deel 7 van 24: André Venema over bunkers bij de GP Emilia-Romagna.

Formule 1-coureurs zijn mede door sociale media en de nare narcistische bijwerkingen daarvan tegenwoordig loslopend en gewild wild. Niet alleen in het openbaar, zeker ook tijdens Grands Prix in het rennerskwartier. In Imola besefte ik andermaal waar het soms idiote gedrag van fans voor een selfie of handtekening toe leidt.

En daar is de volgende opstopping… Het is zaterdagochtend: de coureurs druppelen binnen op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Een peloton fotografen wacht ze, zoals gebruikelijk, voor een onschuldige en obligate prent op bij de entree van de paddock. Maar ook de gelukkigen die een VIP-pas voor het rennerskwartier hebben bemachtigd loeren er op hun kans. Ze willen allemaal wat van de coureurs, het is vaak duwen en trekken. En daarbij is veel geoorloofd, zeker bij de brutaalste soort. Sluiproutes en permanente bewaking zijn voor veel coureurs inmiddels heel normaal geworden.

Vroeger

Vroeger was de paddock een aangename verzamelplaats waar je coureurs gewoon nog kon aanspreken om iets te vragen, journalisten waren in de motorhomes van de teams welkom voor een ontbijt, lunch of avondmaaltijd. Je hoorde er wel eens wat en kon relaties op een prettige manier onderhouden. Dat is sinds corona voorbij: teams zijn zeer selectief geworden met hun deurbeleid en gastvrijheid. Motorhomes zijn luxe bunkers waar teampersoneel, VIPS, gasten en coureurs zich verschuilen en de echte sterren alleen naar buiten komen als dat noodzakelijk is.

In Imola ontdekte ik Haas’ nieuwe motorhome. Eentje die aan de eisen van de moderne tijd in de Formule 1 voldoet: met donkere ramen waardoor je wel van binnen naar buiten kunt kijken, vermoed ik althans, maar niet van binnen naar binnen. Zo heeft niemand last van pottenkijkers in een wereld waar zien en gezien worden de standaard is. Het succes van de sport heeft ook zijn schaduwzijde.

