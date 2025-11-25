De Spaanse GP wordt vanaf 2026 georganiseerd in Madrid, op het gloednieuwe Madring-circuit. De baan wordt aangelegd nabij de Spaanse hoofdstad, op een speciaal expositieterrein. Verschillende bronnen melden echter dat de lokale autoriteiten op problemen stuiten bij de aanleg. De werkzaamheden zouden inmiddels zó ver zijn vertraagd dat het allerminst zeker is dat er volgend jaar september al geracet kan worden in Madrid. Naar verluidt staat Imola klaar om bij te springen.

De Madring, die deels over openbare wegen loopt en deels over een nieuw aangelegd circuitterrein, moet in het tweede weekend van september het decor vormen voor de vernieuwde Spaanse GP. De baan verrijst vlak bij luchthaven Barajas en moet een nieuwe publiekstrekker worden voor Madrid en omgeving. Maar mogelijk is het circuit niet op tijd af om zijn eerste Grand Prix te huisvesten. Meerdere bronnen melden dat er bij de bouw talloze obstakels zijn geconstateerd, onder meer in de infrastructuur.

LEES OOK: Bewoners in opstand tegen GP Madrid: ‘Onze wijken zijn geen racebaan’

Intussen groeit de scepsis of de bouw én de noodzakelijke homologatie op tijd voltooid kunnen worden. De lokale autoriteiten zwijgen over vertragingen en verzekeren dat alles nog steeds op schema ligt. Wel is bekend dat de aanleg van de Madring leidde tot protesten van omwonenden, die klaagden over geluidsoverlast, milieu-impact en het gebruik van publiek geld. Volgens het Italiaanse RMC Motori, dat onlangs een bezoek bracht aan het terrein, zijn de vertragingen echter zo groot dat de Formule 1 werkt aan een reserveplan.

Imola als plan B

“De Madring is een enorme bouwplaats, met graafmachines en bulldozers die stilstaan langs uitgestrekte gebieden zonder enig teken van recente vooruitgang”, schrijft het medium. “Het pitsgebouw, waar de garages en wedstrijdleiding moeten komen, is momenteel niets meer dan moerassig land. Volgens lekken bij Liberty Media worden de vertragingen zo ernstig geacht dat er wordt gekeken naar een reserverace. Imola staat bovenaan de lijst. En hoewel de Spaanse GP slechts één week na Monza op de kalender staat, heeft de belofte van twee races in Italië de interesse van organisatoren en fans gewekt.”

LEES OOK: F1-insider Graham Watson: Wil je een GP? Zorg dan eerst voor een goede infrastructuur

Graham Watson, Race Operations-directeur bij FOM, schreef in zijn column voor Formule 1 Magazine over de hoge eisen die de Formule 1 tegenwoordig stelt aan nieuwe circuits. In het bijzonder wees hij op de infrastructuur. “Als de infrastructuur rond een circuit de toeschouwersmassa niet kan ondersteunen, is het simpelweg moeilijk een race te organiseren. Je hebt de verplichting fans zo goed, snel en veilig mogelijk van en naar het circuit te krijgen; we moeten aan zoveel factoren denken.” Watson benadrukte daarbij de rol van lokale overheden, die significant moeten investeren om een Grand Prix mogelijk te maken. “Groter en beter, daar komt het tegenwoordig feitelijk op neer. Sommige circuits hebben de middelen, andere niet. Zo werkt het nu eenmaal in deze wereld.”

Lees hier alles over de GP Qatar

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.