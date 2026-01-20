Het team van Racing Bulls heeft ook de eerste kilometers van de 2026-bolide erop zitten. Het zusterteam van Red Bull toonde de livery van de VCARB03, de uitdager voor aankomend seizoen, afgelopen vrijdag voor het eerst aan de wereld tijdens het season launch-evenement in Detroit, maar test nu met de auto tijdens een shakedown op het circuit in Imola.

Racing Bulls is niet het eerste team dat de 2026-uitdager alvast laat rijden voorafgaand aan de testdagen in Barcelona eind januari. Eerder deden Cadillac en Audi dit ook al. Op de foto’s van de shakedown van Racing Bulls in Imola is voor het eerst echt goed te zien hoe de 2026-auto eruit komt te zien. De livery tijdens het season launch-evenement in Detroit werd namelijk op een speciale showauto getoond.

Bekijk de foto's hier:

