Na iedere Formule 1-race deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal na de GP van Emilia-Romagna in Imola: de dure inschattingsfout van Oscar Piastri, de aanhoudende keuzestress bij McLaren en de hoopvolle sportieve vooruitzichten van Max Verstappen.

Het mag duidelijk zijn dat Max Verstappen zondag de GP Emilia-Romagna in Imola heeft gewonnen bij de start. Zijn inhaalactie bij Oscar Piastri was fenomenaal, ik kan het niet anders verwoorden. Ondanks een slechte start, want hij was niet goed weg, weet hij het toch weer klaar te spelen. Nog altijd geldt dat er niemand tegen Max is opgewassen.

Oscar Piastri is de WK-leider en een koele kikker, absoluut, maar hier maakte hij gewoon een dure inschattingsfout. Hij remt aan de vroege kant om bij de start op safe te spelen. Maar dat kun je niet onbestraft doen met Max in de buurt. Als hij een kans ziet, doet hij het. Ik snap Piastri wel, want die was niet alleen naar Max, maar ook naar George Russell aan het kijken en wilde het gaatje dichthouden door op tijd te remmen. Het is logisch, maar Max laat dit soort buitenkansjes nooit liggen. Hij maakt zoiets gewoon af, iedere week opnieuw. En wat ik echt bizar vind, is dat het hem vrijwel altijd lukt en dat hij er zelden – of eigenlijk nooit – af gaat.

Onder controle

Ik begrijp niet zo goed dat Max de rest van de race ook zo goed de controle wist te houden, want op vrijdag worstelde hij nog met de set-up van de auto en verder was duidelijk dat eigenlijk alleen de medium compound goed werkte. Met enige ironie kun je stellen dat bandenleverancier Pirelli toch eigenlijk weer een grote invloed op de uitslag van de race heeft gehad.

Terug naar McLaren. Men haalt Oscar Piastri twee keer naar binnen voor een pitstop. Dat vind ik echt een misser. In Imola heb je een heel lange pitstraat en het is een snel circuit, dus als je twee keer binnenkomt verlies je in verhouding gewoon heel veel tijd. Oftewel, een twee-stop-strategie in Imola moet je eigenlijk nooit overwegen. Het lijkt, zeker bij de tweede stop onder de safetycar, een beetje op paniekvoetbal. En dat moeten we Red Bull nageven: ook daar gaan dingen mis, maar strategisch maakt het team bijna altijd de goede keuzes. Ook deze race, met Max, waarin alles zijn kant opviel. Maar dat mag ook wel een keer natuurlijk…

Norris zou gek worden

En dan de situatie aan het eind van de race, waarbij McLaren haar coureurs Piastri en Norris tegen elkaar liet racen. Het is charmant en sportief, de onderlinge verschillen zijn klein en het is nog vroeg in het seizoen, ik weet het allemaal, maar toch zou ik altijd voor de leider in het kampioenschap kiezen en zorgen dat die zoveel mogelijk punten pakt. Zeker in het geval van Piastri, wat echt een megasterke coureur is.

Formule 1 is een keiharde sport. Als je wilt winnen, als je wereldkampioen wilt worden, moet je durven kiezen. Ook als er slachtoffers vallen. Norris zit natuurlijk niet heel lekker in zijn vel en die zou gek worden, maar daar moet je als team dan maar mee dealen. De titel gaat boven alles.

Je moet als team in de positie van McLaren gewoon op één paard wedden. Dat laat men (wederom) na en dat speelt Max natuurlijk in de kaart. Bij McLaren blijven Piastri en Norris punten van elkaar afsnoepen, waardoor hij in het spoor kan blijven en het kampioenschap open houdt. Sterker, volgens mij heeft hij nog steeds een goede kans. Want hij is iemand die een race naar zijn hand kan zetten. En als het team van Red Bull straks haar zaken nog beter op orde heeft, dan kunnen de kansen zomaar gaan keren.

