Er wacht de Formule 1-coureurs een nat weekend. Dat blijkt uit de eerste weersvoorspellingen voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. De kans op regenval is tijdens het raceweekend op het circuit van Imola aanzienlijk, aldus het officiële FIA-weerbericht van Meteo France.

De regio Emilia-Romagna wordt al weken zwaar getroffen door veel regen met onder meer overstromingen tot gevolg. Het natuurgeweld eiste zelfs al mensenlevens. De komende dagen verwachten plaatselijke autoriteiten opnieuw gevaarlijke situaties, mede door het riscio op aardverschuivingen. Het doorgaan van de Grand Prix is vooralsnog niet in gevaar.

AlphaTauri bracht twee weken geleden al een statement naar buiten over de situatie waarin het steun uitsprak voor personeel en andere getroffenen in de regio. Het onderkomen van het Formule 1-team in Faenza ligt namelijk nabij, ook coureur Nyck de Vries vroeg aandacht voor de situatie in de getroffen regio.

Uit de voorspellingen blijkt dat het daar deze week op dinsdag en woensdag nog flink gaat regenen. Daarna wacht de coureurs een nat weekend. Over de hoeveelheid kans op regen tijdens de Grand Prix van Emilio-Romagna lopen de verwachtingen bij diverse weerstations uiteen. Zo extreem als eerder zal het niet zijn, maar de kans op neerslag bedraagt volgens MeteoFrance zo’n 40 tot 50 procent.

Voorspellingen: elke dag kans op regen

Vrijdag

Het wordt een lichtbewolkte dag met op een gegeven moment misschien wat regen. De temperatuur tijdens de eerste vrije training bedraagt 17 graden, tijdens de tweede vrije training is het een graadje kouder.

Zaterdag

Het is flink bewolkt en dreigend en er bestaat de hele dag kans op regenval. Dat zal echter niet in grote hoeveelheden zijn, zo is de verwachting. Of dat klopt, is volgens de weerexperts specifiek op deze dag lastig te zeggen – het wachten is op meer data voor een goed beeld van de zaterdag. De temperatuur tijdens zowel de derde vrije training als de kwalificatie bedraagt vermoedelijk opnieuw 16 á 17 graden.

Zondag

Er zal sowieso regen vallen in de regio, de vraag is nog of dat ook gebeurt tijdens de race in de middaguren. Duidelijk is al wel dat het iets warmer zal zijn dan de dagen ervoor. Het kwik stijgt tijdens de race tot zo’n 20 graden. Van wind zullen de coureurs naar verwachting weinig last hebben tijdens de wedstrijd.

