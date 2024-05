Verslaggever Frank Woestenburg praat ons vanuit Miami in Paddockpraat Update helemaal bij over de eerste Formule 1-overwinning van Lando Norris. Ruim een week nadat hij Koningsdag in Amsterdam heeft gevierd (en een snee in zijn neus heeft opgelopen), was het zondag ook in Miami oranje boven voor Lando Norris.

“Ik denk dat iedereen hem deze overwinning gunt. Je ziet dat er echt een last van zijn schouders is gevallen” aldus Woestenburg die verwacht dat Norris ook in Miami de bloementjes flink heeft buitengezet. “Die gaat helemaal los. Een extra sneetje in z’n neus zou me niet verbazen.”

