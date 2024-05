Ruim een week na koningsdag in Amsterdam was het zondag ook in Miami oranje boven voor Lando Norris. Ditmaal was hij zelf het feestvarken. Hij moest er lang op wachten, 111 races om precties te zijn, maar eindelijk mocht de 24-jarige Brit van McLaren zijn eerste triomf in de Formule 1 verwelkomen. “Het werd tijd”, grapte Norris, nog altijd met de pleister van koningsdag op zijn neus.

“Ik voelde het vanochtend al. Dit is een dag vol kansen. Ik ben zo gelukkig”, jubelde Norris meteen na de finish over de boordradio. Max Verstappen eindigde op ruim zeven seconden als tweede. Norris werd onderweg overigens wel geholpen door een gratis pitstop tijdens een safetycarsituatie.

Norris maakte het karwei in het restant van de race wel vakkundig af. Even later tegen interviewer Jenson Button op de grid: “Ik heb eindelijk geleverd. Ik ben McLaren altijd trouw gebleven, omdat ik geloofde in dit team. Dit weekend heb ik hier en daar wat foutjes gemaakt, maar nu viel alles samen. Onze racesnelheid was dominant. Deze overwinning is onvergetelijk, een herinnering voor de rest van mijn leven.”

