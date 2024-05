De Miami Grand Prix is een van de duurste op de Formule 1-kalender. Niet alleen vanwege de kosten voor een entreeticket, maar ook door de prijs van snacks en drankjes op en rond het circuit. Want wat te denken van 190 Amerikaanse dollars voor een schaaltje met fruit?

Op het internet zijn de boze commentaren niet van de lucht. Hoewel de consumptieprijzen bij veel Amerikaanse sportevenementen betrekkelijk hoog zijn, spant de Grand Prix in Miami de kroon. Bij de Hard Rock Beach Club krijg je onder de tweehonderd dollar bijna geen snack. Een lobster roll (kreeft) gaat de deur uit voor $280 (€260), een schaaltje fruit (met onder meer ananas, kokosnoot, kiwi en watermeloen) voor $190 (€176). Een bord met nacho’s, vlees en saus kost er $180 (€167). Voor vierhonderd dollar extra (€371) kun je bij alle snacks 30 gram kaviaar toevoegen.

Vorig jaar al klaagden fans steen en been over de exorbitante prijzen van het eten & drinken. De Miami GP zou een feestje voor de sterren en rijken zijn. ‘Iedereen die dit soort bedragen voor dit soort snacks betaalt, verdient het ook om te worden afgezet’, schrijft een bezoeker van de GP op social media. ‘Ze hebben niets geleerd van de kritiek op de prijzen vorig jaar. De GP is er voor de elite.’ Volgens een andere criticus op social media hoeven de gasten bij de Hard Rock Beach Club ‘niet eens na te denken over de prijs van het eten’. ‘Waarschijnlijk nog geen seconde’.