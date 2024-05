Daags na elke Grand Prix deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen over het voorbije raceweekend. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal: Lando Norris en Kevin Magnussen, twee uitersten in Miami.

De snelheid van Lando Norris in Miami was echt niet normaal. In de race pakte hij voor de pitstop de snelste ronde op oude banden! Hij reed dus harder op oude banden dan het halve veld op nieuwe. Toen zei ik al: die gaat heel ver komen, want hij was het hele weekend al snel. In de kwalificatie maakte hij wat fouten, maar er was niemand die een perfect rondje neerzette. Ook Max niet.

Voor de Formule 1 is het goed dat Norris heeft gewonnen. Voor mijzelf was het ook een gekke gewaarwording: in principe hoop je als Nederlander natuurlijk dat Max wint. Maar op de een of andere manier vond ik het ook wel mooi dat -ie niet won. Hoe gek dat ook klinkt. Maar de manier waarop het gebeurde en dat het dan ook nog Norris is… Dat is een vriend van Max, je ziet het wederzijds respect. Het hele verhaal klopte gewoon. Je ziet dat Max het ook mooi vond dat Norris won.

Ik verwacht dat McLaren vaker kans gaat maken op een overwinning. En dat is knap. Ze weten toch weer updates mee te brengen die werken, eigenlijk net als vorig jaar. Wat ze in de windtunnel en andere manieren bedenken, kunnen ze kennelijk goed vertalen. Wat ik dan raar vind: als je dat zo goed kunt, waarom duurt het dan zo lang? Er zijn weinig teams die updates brengen waarmee ze echt grote stappen zetten. Vaak is het zelfs een achteruitgang, kijk naar Haas een aantal jaar geleden. Soms doen updates gewoon ook helemaal niks.

McLaren heeft met Norris en Piastri een mooie toekomst voor zich, al speelt er op dit moment natuurlijk veel. Gaat Max weg, valt Red Bull uit elkaar? Veel op de rijdersmarkt hangt af van wat Max gaat doen. Als je Norris bent kun je je afvragen: moet ik niet gewoon bij McLaren blijven en hier verder gaan bouwen? Red Bull heeft weleens naar Norris geïnformeerd. Maar dat is een hele ingewikkelde: ga je naast Max zitten? Ga je de strijd aan met de beste van de wereld? Ga je dat redden? Ik denk dat Norris stiekem wel weet dat het waarschijnlijk niet handig is dat te doen. Je carrière kan naast Max in een keer een andere kant opgaan. Daarnaast gaat er in 2026 veel veranderen. Misschien kan hij dan met McLaren voor de wereldtitel gaan vechten.

De andere uiterste in Miami was voor mij Kevin Magnussen. Ik vind dat hij te ver gaat. Hij is natuurlijk aan het vechten voor zijn plekje, weet niet waar het heengaat. Hij probeert gehoorzaam te zijn aan het team door Hülkenberg te helpen. Ik ken Magnussen best wel goed van racen in Amerika, een superaardige vent. Hij strijdt hard, maar gaat vaak net een stapje te ver. Zo’n actie met Sargeant: dat gaat niet. Hij doet dingen die niet kunnen. Maar zo is hij: Magnussen gaat er honderd procent voor. Toewijding is mooi, maar je moet ook logisch na kunnen blijven denken. Je ziet nooit mooie gevechten met hem, ze gaan altijd over het randje.

In Amerika kreeg ik via de boordradio een melding van een paar rijders als ze eraan kwamen, omdat ze zo agressief zijn. Magnussen was daar er een van. Dan werd er geroepen: ‘Magnussen komt eraan’. Met Montoya net zo: ook mega-agressief. Ze willen er meteen voorbij, gaan altijd all-in. Maar het stomme daarvan is dat het ze alleen maar langzamer maakt. Vaak is het beter wat meer geduld te hebben.