Kevin Magnussen staat aan de rand van een raceverbod na het raceweekend in Miami. De Haas-coureur verzamelde in Florida niks behalve strafpunten op zijn licentie. Na een baldadig gevecht met Lewis Hamilton in de sprintrace op zaterdag, kegelde hij zondag Logan Sargeant van de baan. Tal van penalty’s later heeft de Deen nog maar twee strafpunten nodig om een race uit te moeten zitten.

De punten op de licentie van Magnussen zijn geldig tot 9 maart 2025. Voor die tijd geen brokken meer maken zal een hele kluif worden voor de man van Haas, die bekend staat om zijn agressieve rijstijl. Na de race in Miami was hij (letterlijk) niet te spreken over de consequenties van zijn dramatische raceweekend. Magnussen was zichtbaar geïrriteerd en reageerde kortaf op het vragenvuur van de aanwezige media. Het werd in ieder geval duidelijk dat hij meer inzicht wilde in het strafproces.

In een persbericht van Haas kan de Deen iets meer prijs geven. “Hopelijk komt er binnenkort wat meer duidelijkheid over”, liet hij optekenen. “Wat er [in Miami] gebeurd is, is natuurlijk niet best, maar desalniettemin moeten we vooruit kijken en zorgen dat we de volgende keer een beter weekend hebben.” Met een totaal van 65 seconden aan extra tijd en vijf punten op zijn licentie kijkt Magnussen terug op een ‘hels weekend’ in Amerika. Of het hem lukt om voortaan uit de problemen te blijven, is nog maar de vraag.

