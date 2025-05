Voormalig Formule 1-coureur Kevin Magnussen doet eind juni mee aan de 24 Uur van Spa, zo maakte BMW deze week bekend. De Deen rijdt sinds dit jaar voor het WEC-team van de Duitse autofabrikant. Magnussen kijkt uit naar de uitdaging – niet in de laatste plaats omdat hij gezelschap krijgt van MotoGP-legende Valentino Rossi. Samen met de Italiaan en DTM-kampioen René Rast deelt hij een BMW M4 GT3 EVO.

Magnussen, Rossi en Rast nemen namens het Belgische WRT deel aan de derde ronde van de GT World Challenge Europe Endurance Cup. De 24 Uur van Spa wordt verreden van 26 tot en met 29 juni. Voor Rossi wordt het zijn vierde opeenvolgende deelname aan deze enduranceklassieker. Onlangs kondigde hij nog zijn afscheid aan van de GTWCE, om zich volledig te richten op zijn verplichtingen in het WEC. Daar rijdt de 46-jarige Italiaan voor BMW in de LMGT3-klasse.

‘Een waar genoegen’

Voor Formule 1-veteraan en BMW Hypercar-coureur Kevin Magnussen wordt het zijn debuut in de 24 Uur van Spa én zijn eerste race in een GT3-auto sinds 2022. René Rast, tweevoudig winnaar van de Belgische langeafstandsrace, maakt het trio compleet in de BMW met startnummer 46. “Ik kijk er echt naar uit om de 24 Uur van Spa te ontdekken met BMW en WRT”, aldus Magnussen. “Ik zal ook moeten wennen aan de BMW M4 GT3 EVO. Natuurlijk heb ik al wat GT-ervaring, maar René en Valentino kunnen me zeker helpen om aan de auto te wennen. Ik verheug me erop om dit avontuur met hen te delen.”

LEES OOK: Magnussen spreekt zich uit over tijd bij McLaren: ‘Ik werd depressief in 2015’

“Valentino is een legende, en René, die ik goed ken uit het WEC-team, is een echte kampioen”, vervolgde hij. “Het zal een waar genoegen zijn om samen deel te nemen aan deze iconische race.” Ook Valentino Rossi toonde zich enthousiast: “Ik ben erg blij om terug te zijn”, vulde de negenvoudig motorkampioen aan. “Het is een fantastische race – zwaar en uitdagend – op een circuit dat veel respect afdwingt. Het niveau is extreem hoog, met de beste GT-coureurs en teams ter wereld. Ik kan niet wachten om te racen met mijn geweldige teamgenoten Kevin Magnussen en René Rast.”

Lees hier alles over de GP van Emilia-Romagna

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.