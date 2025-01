België gaat het circuit Spa-Franchorchamps op een herdenkingsmunt van twee euro zetten. Dat heeft de Federale Overheidsdienst Financiën van het land bekendgemaakt. Het gaat hierbij om een koninklijk besluit om via het herdenkingsstuk bij de sportieve en historische betekenis van het autorace-circuit stil te staan.

Het circuit Spa-Francorchamps is onlosmakelijk verbonden met de Formule 1. Het Belgische circuit staat als de GP België al sinds het eerste jaar van de koningsklasse, 1950, op de kalender. Begin januari werd bekend dat het circuit in Wallonië ook de komende jaren onderdeel van de Formule 1-kalender blijft, al gaat het wel rouleren.

LEES OOK: GP België blijft op de F1-kalender staan, gaat wel rouleren

Herdenkingsmunt

De Belgische overheid gaat voor die tijd in ieder geval alvast, via een koninklijk besluit, de historische en sportieve betekenis van het autorace-circuit Spa-Francorchamps eren met een herdenkingsstuk van twee euro. Naast Spa-Francorchamps wordt ook de Nationale Loterij op dezelfde manier geëerd. Beide euromunten zullen dezelfde technische specificaties als normale twee euromunten hebben.

Op de munt van Spa-Francorchamps zal een plattegrondweergave van het racecircuit komen te staan, met de afstand en de naam van het circuit erbij. Wanneer fans de munt van het iconische racecircuit in handen kunnen krijgen, is niet bekendgemaakt. Wel trad het besluit op de datum van de aankondiging, 16 januari 2025, in werking.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2025 mee te beginnen! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)