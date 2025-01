De GP België was in 2024 een groot succes voor Mercedes, maar viel voor de organisatie achter de race op Spa-Francorchamps tegen. Volgens schattingen heeft de organisatie een verlies van minstens drie miljoen euro gedraaid. Het is slecht nieuws voor de Grand Prix-organisatie, nadat er in 2022 en 2023 ook al geen winst werd geboekt.

In 2024 zagen 380.000 fans tijdens de driedaagse Grand Prix van België hoe Lewis Hamilton, na diskwalificatie van teamgenoot George Russell, er met de winst vandoor ging. Helaas voor de organisatie achter het evenement, ging het Grand Prix-weekend wel met een flink financieel verlies gepaard. Melchior Wathelet, voorzitter van de Spa GP, meldde dit afgelopen vrijdag tijdens de Brussels Auto Show. Hoeveel verlies het raceweekend op Spa-Francorchamps precies opleverde, meldde de voorzitter nog niet.

LEES OOK: Officieel: GP België blijft op de F1-kalender staan, gaat wel rouleren

Volgens de laatste schattingen boekt de GP België in 2024 echter een verlies tussen de 3 en 3,5 miljoen euro. Speedcafe beweert dat het bedrag zelfs nog hoger ligt, naar verluidt op acht miljoen euro, zodra de overheidssubsidies worden meegerekend. De schuld van de GP België wordt jaarlijks door het Waalse Gewest afbetaald.

Het slechte nieuws voor de organisatie komt nadat het eerder in 2022 en 2023 ook niet financieel voor de wind ging. In 2022 eindigde de organisatie achter de GP België met een tekort van ruim vijf miljoen, terwijl een jaar later 2,3 miljoen verlies werd gedraaid.

Rouleren

Het aanhoudende verlies van de GP België lijkt vooralsnog geen invloed te hebben op de toekomst van het circuit. De Formule 1 kondigde begin januari aan dat de race op Spa-Francorchamps voorlopig op de kalender blijft staan. De Grand Prix gaat wel rouleren.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2025 mee te beginnen! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)