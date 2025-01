Goed nieuws voor de fans van de GP België op Spa-Francorchamps. De Formule 1 heeft op woensdag bevestigd dat de Grand Prix voorlopig nog op de kalender blijft staat. Wel gaat het iconische circuit rouleren, al is nog niet bekend met welke andere Grand Prix. De Formule 1 bevestigt dat er in 2026, 2027, 2029 en 2031 op Spa-Francorchamps wordt geracet.

De contractverlenging komt mede door de investeringen die de organisatie in het circuit heeft gedaan de afgelopen jaren. Zo zijn er twee nieuwe tribunes toegevoegd, waardoor er plaats is voor tienduizend extra fans op het circuit. Welk circuit in 2028 en 2030 een Grand Prix mag organiseren, onthult het officiële persbericht niet.

De GP België kent al een lange Formule 1-geschiedenis. De race op Spa-Francorchamps staat zelfs al sinds 1950, het eerste seizoen van de koningsklasse, op de kalender. Het zeven kilometer lange circuit is ook geliefd onder de coureurs zelf, en bevat de iconische secties Eau Rouge en Raidillon. Ayrton Senna, Michael Schumacher en Max Verstappen pakten in het verleden de zege op het circuit in Wallonië.

‘Een van de beste circuits ter wereld’

“De Grand Prix van België was een van de races tijdens ons eerste kampioenschap in 1950, dus bij de start van ons 75-jarig jubileumjaar is het passend dat we het nieuws van deze belangrijke verlenging kunnen delen”, aldus Formule 1-CEO Stefano Domenicali in het persbericht. “Spa-Francorchamps wordt terecht door zowel coureurs als fans geprezen als een van de beste circuits ter wereld.”

Ook de minister van economie van Wallonië Pierre-Yves Jeholet en Spa Grand Prix-voorzitter Melchior Wathelet zijn verheugd met het nieuws. “We zijn allebei erg trots op deze vernieuwing (van het contract, red.), die het wederzijds vertrouwen weerspiegelt dat we hebben opgebouwd terwijl we onze infrastructuur hebben geüpgraded en voor een recordaantal toeschouwers hebben gezorgd”, aldus Wathelet. “Deze contractverlenging is opnieuw mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Waalse regering, maar ook door de fans van wat wij beschouwen als het mooiste circuit ter wereld.”

